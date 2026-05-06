VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
Thời sự
image

Vụ thảm án ở Tây Ninh: Nhiều người rơi nước mắt trước khi gia đình đưa 2 nạn nhân đi an táng

Chùm ảnh-clip: Vân Du -

(NLĐO) – Nhiều người đã không cầm được nước mắt khi nghe hoàn cảnh thương tâm của 2 nạn nhân trong vụ thảm án ở Tây Ninh.

Video liên quan

Xử lý nghiêm kẻ tung tin bịa đặt trên mạng về vụ thảm án ở Tây Ninh

Xử lý nghiêm kẻ tung tin bịa đặt trên mạng về vụ thảm án ở Tây Ninh

Thời sự 05/05/2026
Trở lại hiện trường vụ thảm án gây chấn động ở Cần Thơ gần 20 năm trước

Trở lại hiện trường vụ thảm án gây chấn động ở Cần Thơ gần 20 năm trước

Thời sự 04/05/2026
Vụ thảm án ở Tây Ninh: Thi thể 2 nạn nhân được đưa về Cà Mau

Vụ thảm án ở Tây Ninh: Thi thể 2 nạn nhân được đưa về Cà Mau

Thời sự 04/05/2026

Liên quan vụ thảm ánTây Ninh, ngày 6-5, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, rất đông người thân và hàng xóm đã đến nhà bà Ninh Thị Mười Sáu (56 tuổi; ngụ ấp Chống Mỹ, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau) để chia buồn và phụ giúp gia đình lo hậu sự cho chị Đ.T.T. (32 tuổi) cùng con trai 2 tháng tuổi.

Thảm án ở Tây Ninh: Người thân và hàng xóm đến chia buồn cùng gia đình 2 nạn nhân - Ảnh 1.

Thảm án ở Tây Ninh: Người thân và hàng xóm đến chia buồn cùng gia đình 2 nạn nhân - Ảnh 2.

Con đường dẫn vào nhà cha mẹ chị T. ở xã Năm Căn

Thương cho hoàn cảnh khó khăn và nhà cửa chật hẹp, hàng xóm đã cho gia đình bà Sáu mượn khoảng sân trước nhà để đặt bàn tiếp khách đến chia buồn, đậu xe… 

"Thấy hoàn cảnh của T. tội nghiệp, tôi tranh thủ sang thắp hương 2 mẹ con rồi phụ gia đình bà Sáu chuẩn bị tiễn đưa con gái và cháu ngoại về nơi an nghỉ" – một người hàng xóm với bà Sáu nói trong nghẹn ngào.

Thảm án ở Tây Ninh: Người thân và hàng xóm đến chia buồn cùng gia đình 2 nạn nhân - Ảnh 3.

Thảm án ở Tây Ninh: Người thân và hàng xóm đến chia buồn cùng gia đình 2 nạn nhân - Ảnh 4.

Hàng xóm đến thắp hương mẹ con chị T. và chia buồn với gia đình

Một người khác chia sẻ: "Hai năm trước, bà Sáu đưa con gái về nhà chồng với hy vọng gia đình con sẽ luôn hạnh phúc. Nào ngờ, giờ bà ấy đón thi thể con và cháu ngoại về trong hoàn cảnh này. Nhìn người anh trai tật nguyền và em trai của T. khóc ngất vì thương em gái, chị gái ra đi đột ngột khiến chúng tôi không cầm được nước mắt".

Thảm án ở Tây Ninh: Người thân và hàng xóm đến chia buồn cùng gia đình 2 nạn nhân - Ảnh 5.

Em trai chị T. để tang, cúng cơm cho chị gái xấu số của mình

Gia đình bà Sáu sẽ tổ chức lễ động quan và an táng mẹ con chị T. vào 14 giờ hôm nay (6-5) tại phần đất của gia đình cách nhà khoảng 2 km.

Thảm án ở Tây Ninh: Người thân và hàng xóm đến chia buồn cùng gia đình 2 nạn nhân - Ảnh 6.

Hàng xóm cho gia đình bà Sáu mượn khoảng sân để đặt bàn tiếp khách đến chia buồn

Như đã thông tin, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên chị T. phải rời xa Cà Mau để đi làm công nhân kiếm tiền phụ giúp cha mẹ lo cho anh trai bị tật nguyền và đứa em trai thơ dại khi mới 17 tuổi. Đến năm 30 tuổi, T. gặp và kết hôn với Nguyễn Tấn Phú (ngụ ấp Kỳ Châu, xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh).

Thảm án ở Tây Ninh: Người thân và hàng xóm đến chia buồn cùng gia đình 2 nạn nhân - Ảnh 7.

Thi thể chị T. và con trai 2 tháng tuổi sẽ được gia đình đưa đến nơi an táng bằng vỏ lãi

Khoảng 12 giờ ngày 3-5, người dân ở ấp Kỳ Châu bàng hoàng khi nghe tiếng la hét thất thanh phát ra từ nhà của đối tượng Phú.

Thảm án ở Tây Ninh: Người thân và hàng xóm đến chia buồn cùng gia đình 2 nạn nhân - Ảnh 8.

Đoàn công tác UBND xã Năm Căn đến thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình bà Sáu sau khi nắm thông tin về việc đau lòng

Mọi người chạy đến thì chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng là Phú đang cầm dao tấn công những người thân trong gia đình. Trong cơn cuồng sát, Phú đã dùng dao chém nhiều nhát khiến vợ là chị T. và con nhỏ mới chỉ 2 tháng tuổi tử vong tại chỗ. Cha mẹ Phú vào can ngăn cũng bị đối tượng tấn công làm bị thương. Nghi phạm Phú đang bị tạm giữ để phục vụ điều tra.

Sau khi nhận được hung tin, ông Đoàn Văn Long đã tức tốc thuê xe lên tỉnh Tây Ninh để đưa thi thể T. và cháu ngoại về quê lo hậu sự. 

"Khi hay tin con bị sát hại, nhà không có tiền nên tôi sang hàng xóm nói chở đi lên tỉnh Tây Ninh đưa thi thể mẹ con T. về, chuyện tiền bạc tính sau. Thương gia đình rơi vào hoàn cảnh tang thương, người này đã chở tôi và một số người thân đi mang thi thể con và cháu về" – ông Long nói trong nước mắt.

Lực lượng chức năng khống chế người đàn ông gây ra thảm án ở Tây Ninh

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo