Thời sự

Xử lý nghiêm kẻ tung tin bịa đặt trên mạng về vụ thảm án ở Tây Ninh

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- Công an Tây Ninh phối hợp A05 xử lý tin bịa đặt, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng gây rúng động dư luận.

Ngày 5-5, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một lãnh đạo Công an tỉnh Tây Ninh cho biết cơ quan điều tra đang khẩn trương làm rõ vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại ấp Kỳ Châu, xã Vĩnh Công.

Công an tỉnh Tây Ninh sẽ xử lý nghiêm người tung tin giả về vụ án mạng

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Tây Ninh, vụ việc đã được báo cáo lên Bộ Công an. Cơ quan điều tra đang tích cực lấy lời khai nghi phạm, điều tra nguyên nhân vụ án. 

Ban Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Cục An ninh mạng - Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) và Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) để phục vụ điều tra.

Trong đó, lực lượng PA03 được giao nhiệm vụ rà soát, ngăn chặn và xử lý các thông tin xấu, độc, sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội liên quan vụ việc, tránh gây hoang mang dư luận. Cơ quan công an khẳng định khi có kết quả điều tra sẽ thông tin chính thức trên báo chí.

Con hẻm xảy ra vụ án mạng. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Lực lượng chức năng cũng đã trưng cầu giám định, trong đó có xét nghiệm máu đối với nghi phạm Nguyễn Tấn Phú nhằm xác định có hay không việc sử dụng rượu bia, chất kích thích trước khi gây án. Các đơn vị liên quan được giao rà soát các mối quan hệ, diễn biến tâm lý của đối tượng trước thời điểm xảy ra vụ việc.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, vụ án mạng xảy ra vào trưa 3-5. Theo người dân địa phương, Phú mới kết hôn được khoảng 2 năm. Vợ Phú quê Cà Mau và vừa sinh con trai đầu lòng được 2 tháng. 

Trước khi xảy ra vụ việc, Phú được nhận xét hiền lành, chăm chỉ làm ăn, rất thương vợ con, thường xuyên đi chợ mua đồ bồi dưỡng cho vợ sau sinh.

Tuy nhiên, sáng cùng ngày, Phú có biểu hiện bất thường khi gọi điện nhờ bạn đến nhà bắt rắn. Phú chỉ vào tàu lá dừa và cho rằng đó là rắn, đề nghị đập chết. Nhận thấy dấu hiệu Phú không tỉnh táo, người bạn đã rời đi, đến trưa thì hay tin vụ việc xảy ra.

Trưởng ấp Kỳ Châu cho biết cha mẹ của Phú đều lớn tuổi, sức khỏe yếu, sống bằng nghề làm vườn. Bản thân Phú làm thợ bạc, trước nay không có biểu hiện rượu chè hay cờ bạc. Gia đình Phú cũng vừa bán một mảnh đất với giá vài tỉ đồng.

Khoảng 4 giờ sáng 4-5, gia đình bên vợ Phú đã đến nhận thi thể nạn nhân đưa về Cà Mau lo hậu sự. Cha mẹ của Phú sau khi được cấp cứu đã xuất viện, hiện phối hợp cơ quan chức năng phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án.

