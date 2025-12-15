VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
Kinh tế
image

Xổ số miền Nam: Đoạn clip đại lý đếm tiền tỉ đổi thưởng độc đắc gây “sốt” mạng xã hội

Thu Tâm - Phúc Nguyên -

(NLĐO) - Giải độc đắc của xổ số miền Nam trúng tại tỉnh Vĩnh Long, được một đại lý vé số ở phường Trà Vinh đổi thưởng cho khách hàng

Video liên quan

Xổ số miền Nam: 532 tỉ đồng giải độc đắc đã tìm thấy người trúng

Xổ số miền Nam: 532 tỉ đồng giải độc đắc đã tìm thấy người trúng

Kinh tế 14/12/2025
Xổ số miền Nam: Chiều 14-12, tài xế xe ôm trúng độc đắc khiến nhiều người phấn khích

Xổ số miền Nam: Chiều 14-12, tài xế xe ôm trúng độc đắc khiến nhiều người phấn khích

Kinh tế 14/12/2025
Xổ số miền Nam: Đại lý tiếp tục tìm người trúng độc đắc 28 tỉ đồng vé số TPHCM

Xổ số miền Nam: Đại lý tiếp tục tìm người trúng độc đắc 28 tỉ đồng vé số TPHCM

Kinh tế 14/12/2025
Xổ số miền Nam: Chiều 13-12, độc đắc lộ diện ở phường đông dân nhất nước

Xổ số miền Nam: Chiều 13-12, độc đắc lộ diện ở phường đông dân nhất nước

Kinh tế 13/12/2025

Chiều 15-12, trước khi kết quả mới của xổ số miền Nam được công bố, anh Lưu Quốc Duy - chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long - cho biết đã hẹn với một khách hàng đến đại lý đổi thưởng giải độc đắc (dãy số 766129) 2 tờ vé số Hậu Giang, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Hậu Giang mở thưởng chiều 14-12.

Xổ số miền Nam: Clip đại lý đếm tiền tỉ đổi thưởng khiến mạng xã hội bùng nổ - Ảnh 1.

Anh Lưu Quốc Duy đếm tiền tỉ đổi thưởng cho khách hàng trúng độc đắc. Ảnh cắt ra từ clip

Trước đó vào sáng và trưa cùng ngày, anh Duy chia sẻ lên Facebook của mình 2 đoạn clip đếm tiền tỉ và chuẩn bị tiền để mang đến nhà đổi thưởng cho chủ nhân may mắn trúng độc đắc tổng cộng 5 tờ vé số Hậu Giang đã khiến nhiều khách hàng tỏ ra phấn khích.

Chỉ trong thời gian ngắn chia sẻ, 2 đoạn clip này nhận về rất nhiều lượt thích và bình luận, như: "Ước chiều nay được coi đếm tiền"; "xin vía đặc biệt ạ"; "thành tâm xin vía được trúng số độc đắc về với em"…

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, anh Duy cho biết trong 2 khách hàng may mắn trúng độc đắc ở phường Duyên Hải, tỉnh Vĩnh Long thì có 1 người nữ. Cả hai khách hàng đều nhận tiền mặt.

Ở miền Tây, đại lý vé số Duy là một trong số ít đại lý được nhiều khách hàng trúng độc đắc chọn làm nơi đến đổi thưởng hoặc gọi điện thoại yêu cầu mang tiền đến nhà đổi thưởng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo