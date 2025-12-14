Xổ số miền Nam: Đại lý tiếp tục tìm người trúng độc đắc 28 tỉ đồng vé số TPHCM

Từ tối 13 đến sáng 14-12, một đại lý vé số ở tỉnh Đồng Nai thông báo tìm chủ nhân may mắn trúng độc đắc và an ủi nguyên cây vé số gồm 140 vé của xổ số miền Nam khiến mạng xã hội xôn xao.

Trong vòng hơn nửa tháng, đại lý vé số Hoàng Dũng đã 2 lần thông báo tìm người trúng độc đắc và an ủi 2 cây vé số. Ảnh: ĐLVS Hoàng Dũng

Theo đó, giải độc đắc (dãy số 484938) và giải an ủi của vé số TPHCM, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết TPHCM mở thưởng chiều 13-12, được xác định trúng tại tỉnh Đồng Nai.

Nơi đăng thông báo kêu gọi chủ nhân may mắn đến đổi thưởng là đại lý vé số Hoàng Dũng ở xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Trước đó, vào tối 26-11, đại lý vé số Hoàng Dũng cũng đã treo bảng thông báo tìm chủ nhân may mắn trúng độc đắc (dãy số 625018) và giải an ủi nguyên cây vé số Đồng Nai, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Đồng Nai mở thưởng chiều cùng ngày.

"Đại lý vé số Hoàng Dũng đã bán trúng đặc biệt (dãy số 625018) đài Đồng Nai ngày 26-11 (cặp 140 vé). Kính mời quý khách đến đổi" – thông báo thể hiện.

Cách đại lý Hoàng Dũng vài chục mét, vào ngày 27-11, đại lý vé số Thạch cũng đã viết bảng thông báo để trước đại lý của mình với nội dung: "Đại lý vé số Thạch bán trúng đặc biệt vé số Tây Ninh (dãy số 291515), kính mời bà con đến đổi".

Đến ngày 9-12, đại lý vé số Thạch tiếp tục viết bảng thông báo với nội dung: "Đại lý vé số Thạch bán trúng đặc biệt vé số Vũng Tàu (dãy số 000248), kính mời bà con đến đổi".

Thông tin này lập tức được nhiều đại lý vé số và khách hàng vào chia sẻ để mong đại lý Thạch sớm tìm được người đến đổi thưởng giải độc đắc. Sau vài ngày thông báo, chủ nhân trúng độc đắc đã lộ diện.

Hôm nay, xổ số miền Nam sẽ mở thưởng đối với vé số Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt.