Xổ số miền Nam: Đại lý tiếp tục tìm người trúng độc đắc 28 tỉ đồng vé số TPHCM

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Xổ số miền Nam: Đại lý tiếp tục tìm người trúng độc đắc 28 tỉ đồng vé số TPHCM

Thu Tâm

(NLĐO) - Giải độc đắc 28 tỉ đồng của vé số TPHCM đang được một đại lý vé số ở tỉnh Đồng Nai kêu gọi người trúng đến đổi thưởng

Từ tối 13 đến sáng 14-12, một đại lý vé số ở tỉnh Đồng Nai thông báo tìm chủ nhân may mắn trúng độc đắc và an ủi nguyên cây vé số gồm 140 vé của xổ số miền Nam khiến mạng xã hội xôn xao.

Xổ số miền Nam tìm người trúng độc đắc 28 tỉ Đồng tại TPHCM - Ảnh 1.

Xổ số miền Nam tìm người trúng độc đắc 28 tỉ Đồng tại TPHCM - Ảnh 2.

Trong vòng hơn nửa tháng, đại lý vé số Hoàng Dũng đã 2 lần thông báo tìm người trúng độc đắc và an ủi 2 cây vé số. Ảnh: ĐLVS Hoàng Dũng

Theo đó, giải độc đắc (dãy số 484938) và giải an ủi của vé số TPHCM, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết TPHCM mở thưởng chiều 13-12, được xác định trúng tại tỉnh Đồng Nai.

Nơi đăng thông báo kêu gọi chủ nhân may mắn đến đổi thưởng là đại lý vé số Hoàng Dũng ở xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Trước đó, vào tối 26-11, đại lý vé số Hoàng Dũng cũng đã treo bảng thông báo tìm chủ nhân may mắn trúng độc đắc (dãy số 625018) và giải an ủi nguyên cây vé số Đồng Nai, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Đồng Nai mở thưởng chiều cùng ngày.

"Đại lý vé số Hoàng Dũng đã bán trúng đặc biệt (dãy số 625018) đài Đồng Nai ngày 26-11 (cặp 140 vé). Kính mời quý khách đến đổi" – thông báo thể hiện.

Cách đại lý Hoàng Dũng vài chục mét, vào ngày 27-11, đại lý vé số Thạch cũng đã viết bảng thông báo để trước đại lý của mình với nội dung: "Đại lý vé số Thạch bán trúng đặc biệt vé số Tây Ninh (dãy số 291515), kính mời bà con đến đổi".

Đến ngày 9-12, đại lý vé số Thạch tiếp tục viết bảng thông báo với nội dung: "Đại lý vé số Thạch bán trúng đặc biệt vé số Vũng Tàu (dãy số 000248), kính mời bà con đến đổi".

Thông tin này lập tức được nhiều đại lý vé số và khách hàng vào chia sẻ để mong đại lý Thạch sớm tìm được người đến đổi thưởng giải độc đắc. Sau vài ngày thông báo, chủ nhân trúng độc đắc đã lộ diện.

Hôm nay, xổ số miền Nam sẽ mở thưởng đối với vé số Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt.

Tin liên quan

Xổ số miền Nam: Giải độc đắc 56 tỉ đồng tiếp tục trúng ở TPHCM và Tây Ninh

Xổ số miền Nam: Giải độc đắc 56 tỉ đồng tiếp tục trúng ở TPHCM và Tây Ninh

(NLĐO) - Giải độc đắc xổ số miền Nam với tổng số tiền thưởng là 56 tỉ đồng của 2 đài được xác định trúng tại Tây Ninh và TPHCM

Xổ số miền Nam: Chiều 12-12, lộ diện nhiều người trúng độc đắc ở TPHCM, Vĩnh Long, Cà Mau

(NLĐO) – Nhiều chủ nhân may mắn trúng độc đắc xổ số miền Nam ở TPHCM, Cà Mau, Vĩnh Long đã đến đại lý vé số đổi thưởng trong chiều 12-12

Xổ số miền Nam: Độc đắc lần đầu “ghé” xã Tràm Chim ở Đồng Tháp, TPHCM tiếp tục có tỉ phú

(NLĐO) - Giải độc đắc của xổ số miền Nam lần đầu "ghé" xã Tràm Chim khiến nhiều khách hàng và đại lý vé số tỏ ra phấn khích

vé số xổ số XSMN TP HCM Xổ số kiến thiết kết quả xổ số tỉnh đồng nai XSKT TPHCM xổ số miền nam xổ số hôm nay KQXS kết quả xổ số hôm nay trúng độc đắc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo