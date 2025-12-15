HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Xổ số miền Nam: Vé số Kiên Giang trúng độc đắc liên tiếp tại TPHCM

Thu Tâm

(NLĐO) - Giải độc đắc 28 tỉ đồng của vé số Kiên Giang tuần thứ 2 liên tiếp trúng tại TPHCM khiến mạng xã hội xôn xao

Sáng 15-12, liên quan kết quả xổ số miền Nam, rất nhiều khách hàng và đại lý vé số tỏ ra bất ngờ và bàn tán rôm rả về nơi trúng thưởng giải độc đắc của vé số Kiên Giang.

Xổ số miền Nam: Vé số Kiên Giang trúng độc đắc liên tiếp tại TPHCM - Ảnh 1.

Xổ số miền Nam: Vé số Kiên Giang trúng độc đắc liên tiếp tại TPHCM - Ảnh 2.

Giải độc đắc và giải an ủi của vé số Kiên Giang đều trúng tại TPHCM. Ảnh: ĐLVS Thịnh Phát, Tấn Lộc

Theo đó, giải độc đắc (dãy số 831747) của vé số Kiên Giang, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Kiên Giang mở thưởng chiều 14-12, đã xác định trúng tại TPHCM.

Nơi bán trúng giải độc đắc vé số Kiên Giang là đại lý vé số Thịnh Phát ở phường Linh Xuân, TPHCM.

Giải an ủi của vé số Kiên Giang cũng trúng tại TPHCM. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Tấn Lộc ở phường Hiệp Bình, TPHCM.

Trước đó, vào ngày 7-12, giải độc đắc (dãy số 485425) của vé số Kiên Giang cũng trúng tại TPHCM. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm, TPHCM.

Sau khi các đại lý vé số đăng tải lên trang facebook của đại lý mình dòng trạng thái "giải độc đắc của vé số Kiên Giang tuần thứ 2 liên tiếp trúng tại TPHCM", hàng ngàn người tỏ ra thích thú vào chia sẻ, bình luận. Trong đó, không ít người còn hy vọng tuần sau giải độc đắc vé số Kiên Giang tiếp tục "nổ" tại TPHCM để hoàn thành "cú hat-trick".

Xổ số miền Nam: Vé số Kiên Giang trúng độc đắc liên tiếp tại TPHCM - Ảnh 3.

Tuần trước, giải độc đắc của vé số Kiên Giang cũng trúng tại TPHCM. Ảnh: ĐLVS Mỹ Hạnh

Hôm nay, xổ số miền Nam sẽ mở thưởng đối với vé số TPHCM, vé số Đồng Tháp và vé số Cà Mau.

Xổ số miền Nam: Chiều 14-12, tài xế xe ôm trúng độc đắc khiến nhiều người phấn khích

Xổ số miền Nam: Chiều 14-12, tài xế xe ôm trúng độc đắc khiến nhiều người phấn khích

(NLĐO) – Một tài xế xe ôm ở TPHCM trúng độc đắc 2 tờ vé số Bình Phước khiến dân mạng liên tục “xin vía”

Xổ số miền Nam: Đại lý tiếp tục tìm người trúng độc đắc 28 tỉ đồng vé số TPHCM

(NLĐO) - Giải độc đắc 28 tỉ đồng của vé số TPHCM đang được một đại lý vé số ở tỉnh Đồng Nai kêu gọi người trúng đến đổi thưởng

Xổ số miền Nam: Chiều 13-12, độc đắc lộ diện ở phường đông dân nhất nước

(NLĐO) - Giải độc đắc xổ số miền Nam được xác định trúng tại phường đông dân nhất cả nước sau một ngày các đại lý vé số “truy tìm”

