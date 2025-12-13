Xổ số miền Nam: Chiều 13-12, độc đắc lộ diện ở phường đông dân nhất nước

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Xổ số miền Nam: Chiều 13-12, độc đắc lộ diện ở phường đông dân nhất nước

Thu Tâm

(NLĐO) - Giải độc đắc xổ số miền Nam được xác định trúng tại phường đông dân nhất cả nước sau một ngày các đại lý vé số “truy tìm”

Chiều 13-12, nhiều khách hàng và đại lý vé số ở miền Tây liên tục chúc mừng chủ nhân ở phường đông dân nhất cả nước đã may mắn trúng độc đắc xổ số miền Nam.

Giải độc đắc Xổ số miền Nam lộ diện tại phường đông dân nhất cả nước - Ảnh 1.

Giải độc đắc của vé số Trà Vinh đã lộ diện người trúng. Ảnh: ĐLVS Triều Phát

Theo đó, giải độc đắc (dãy số 608893) của vé số Trà Vinh, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Trà Vinh mở thưởng chiều 12-12, được xác định trúng tại tỉnh An Giang sau một ngày các đại lý vé số "truy tìm" chủ nhân may mắn.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng độc đắc 8 vé Trà Vinh là đại lý vé số Triều Phát ở phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Giải an ủi của vé số Trà Vinh cũng đã được đại lý Triều Phát đổi thưởng vào tối 12-12. Như vậy, hiện vẫn còn 6 vé Trà Vinh trúng độc đắc chưa lộ diện khách hàng may mắn.

Trước đó, vào ngày 30-11, đại lý vé số Triều Phát cũng đã đổi thưởng cho khách hàng may mắn trúng độc đắc (dãy số 133228) vé số Sóc Trăng, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng mở thưởng chiều 26-11.

Được xem là phường đông dân nhất cả nước vì phường Rạch Giá được thành lập trên cơ sở sáp nhập các phường Vĩnh Quang, Vĩnh Thanh, Vĩnh Thanh Vân, Vĩnh Lạc, Vĩnh Hiệp, An Hoà, An Bình, Rạch Sỏi và Vĩnh Lợi của TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang (cũ).

Giải độc đắc Xổ số miền Nam lộ diện tại phường đông dân nhất cả nước - Ảnh 2.

Giải độc đắc Xổ số miền Nam lộ diện tại phường đông dân nhất cả nước - Ảnh 3.

Vào đêm giao thừa hàng năm, người dân ở Rạch Giá đổ ra đường đông nghẹt

Sau sáp nhập, phường Rạch Giá có dân số khoảng 250.661 người, xếp trên phường đông dân thứ 2 là phường Dĩ An (TPHCM) có dân số khoảng 227.817 người.

Giải độc đắc Xổ số miền Nam lộ diện tại phường đông dân nhất cả nước - Ảnh 4.

Phường Rạch Giá được quy hoạch là trung tâm thương mại đầu mối cấp vùng, trung tâm kinh tế biển và nghề cá hiện đại của cả nước

Đây là đô thị lấn biển đầu tiên trong nước và là 1 trong 4 đô thị động lực của vùng ĐBSCL. Nơi đây được quy hoạch là trung tâm thương mại đầu mối cấp vùng, trung tâm kinh tế biển và nghề cá hiện đại của cả nước.

Tin liên quan

Xổ số miền Nam: Chiều 12-12, lộ diện nhiều người trúng độc đắc ở TPHCM, Vĩnh Long, Cà Mau

Xổ số miền Nam: Chiều 12-12, lộ diện nhiều người trúng độc đắc ở TPHCM, Vĩnh Long, Cà Mau

(NLĐO) – Nhiều chủ nhân may mắn trúng độc đắc xổ số miền Nam ở TPHCM, Cà Mau, Vĩnh Long đã đến đại lý vé số đổi thưởng trong chiều 12-12

Xổ số miền Nam: Độc đắc lần đầu “ghé” xã Tràm Chim ở Đồng Tháp, TPHCM tiếp tục có tỉ phú

(NLĐO) - Giải độc đắc của xổ số miền Nam lần đầu "ghé" xã Tràm Chim khiến nhiều khách hàng và đại lý vé số tỏ ra phấn khích

Xổ số miền Nam: Tỉ phú trúng độc đắc đã lộ diện sau 4 ngày “truy tìm”

(NLĐO) – Vẫn còn 56 tỉ đồng giải độc đắc của vé số Đồng Nai và vé số Cần Thơ mở thưởng chiều 10-11 chưa lộ diện người trúng

tỉnh Kiên Giang vé số xổ số XSMN Xổ số kiến thiết kết quả xổ số XSKT xổ số miền nam xổ số hôm nay Rạch Giá KQXS tỉnh an giang kết quả xổ số hôm nay
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo