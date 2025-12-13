Xổ số miền Nam: Chiều 13-12, độc đắc lộ diện ở phường đông dân nhất nước

Chiều 13-12, nhiều khách hàng và đại lý vé số ở miền Tây liên tục chúc mừng chủ nhân ở phường đông dân nhất cả nước đã may mắn trúng độc đắc xổ số miền Nam.

Giải độc đắc của vé số Trà Vinh đã lộ diện người trúng. Ảnh: ĐLVS Triều Phát

Theo đó, giải độc đắc (dãy số 608893) của vé số Trà Vinh, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Trà Vinh mở thưởng chiều 12-12, được xác định trúng tại tỉnh An Giang sau một ngày các đại lý vé số "truy tìm" chủ nhân may mắn.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng độc đắc 8 vé Trà Vinh là đại lý vé số Triều Phát ở phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Giải an ủi của vé số Trà Vinh cũng đã được đại lý Triều Phát đổi thưởng vào tối 12-12. Như vậy, hiện vẫn còn 6 vé Trà Vinh trúng độc đắc chưa lộ diện khách hàng may mắn.

Trước đó, vào ngày 30-11, đại lý vé số Triều Phát cũng đã đổi thưởng cho khách hàng may mắn trúng độc đắc (dãy số 133228) vé số Sóc Trăng, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng mở thưởng chiều 26-11.

Được xem là phường đông dân nhất cả nước vì phường Rạch Giá được thành lập trên cơ sở sáp nhập các phường Vĩnh Quang, Vĩnh Thanh, Vĩnh Thanh Vân, Vĩnh Lạc, Vĩnh Hiệp, An Hoà, An Bình, Rạch Sỏi và Vĩnh Lợi của TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang (cũ).

Vào đêm giao thừa hàng năm, người dân ở Rạch Giá đổ ra đường đông nghẹt

Sau sáp nhập, phường Rạch Giá có dân số khoảng 250.661 người, xếp trên phường đông dân thứ 2 là phường Dĩ An (TPHCM) có dân số khoảng 227.817 người.

Phường Rạch Giá được quy hoạch là trung tâm thương mại đầu mối cấp vùng, trung tâm kinh tế biển và nghề cá hiện đại của cả nước

Đây là đô thị lấn biển đầu tiên trong nước và là 1 trong 4 đô thị động lực của vùng ĐBSCL. Nơi đây được quy hoạch là trung tâm thương mại đầu mối cấp vùng, trung tâm kinh tế biển và nghề cá hiện đại của cả nước.