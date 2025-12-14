HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Xổ số miền Nam: 532 tỉ đồng giải độc đắc đã tìm thấy người trúng

Thu Tâm

(NLĐO) – Nhiều đại lý vé số đang “truy tìm” những chủ nhân trúng độc đắc 84 tỉ đồng xổ số miền Nam vẫn chưa lộ diện

Tuần qua, xổ số miền Nam có 22 kỳ vé mở thưởng với tổng cộng 616 tỉ đồng giải độc đắc. Tuy nhiên, vẫn còn 84 tỉ đồng giải độc đắc chưa tìm thấy những chủ nhân may mắn trúng thưởng.

Cụ thể, vé số Tiền Giang mở thưởng chiều 7-12, giải độc đắc (dãy số 828424) trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Ngọc Giàu ở xã Bình Đại, tỉnh Vĩnh Long.

Xổ số miền Nam: 532 / 616 Tỉ Đồng giải độc đắc đã tìm thấy người trúng - Ảnh 1.

Gần đây, nhiều đại lý vé số ở miền Tây đã tham gia đổi thưởng giải độc đắc. Ảnh: ĐLVS Khả Hân

Vé số Kiên Giang mở thưởng cùng ngày với vé số Tiền Giang, giải độc đắc (dãy số 485425) trúng tại TPHCM. Nơi đổi thưởng đại lý vé số Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm, TPHCM.

Vé số Đà Lạt, mở thưởng cùng ngày với vé số Tiền Giang và vé số Kiên Giang, giải độc đắc (dãy số 686518) trúng tại tỉnh Tây Ninh và Đồng Tháp. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Thành Luông ở xã Châu Thành (tỉnh Đồng Tháp) và đại lý Ba Xuyên ở phường Long An (tỉnh Tây Ninh).

Vé số Cà Mau mở thưởng chiều 8-12, giải độc đắc (dãy số 761911) trúng tại tỉnh Tây Ninh. Nơi đổi thưởng cũng là đại lý vé số Ba Xuyên ở phường Long An, tỉnh Tây Ninh.

Vé số Đồng Tháp mở thưởng cùng ngày với vé số Cà Mau, giải độc đắc (dãy số 652680) trúng tại tỉnh An Giang. Nơi đổi thưởng là một đại lý vé số ở Hà Tiên, tỉnh An Giang.

Vé số TP HCM mở thưởng cùng ngày với vé số Cà Mau và vé số Đồng Tháp, giải độc đắc (dãy số 287570) 28 tỉ đồng đến chiều tối 14-12 vẫn chưa xác định được nơi trúng thưởng.

Vé số Vũng Tàu mở chiều 9-12, giải độc đắc (dãy số 000248) trúng tại tỉnh Đồng Nai. Nơi bán trúng là đại lý vé số Thạch ở xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Vé số Bạc Liêu mở thưởng cùng ngày với vé số Vũnh Tàu, giải độc đắc (dãy số 086267) trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Thanh Vân và đại lý Phát Tài ở tỉnh Vĩnh Long.

Vé số Bến Tre mở thưởng chiều 9-12, giải độc đắc (dãy số 257886) trúng tại TPHC. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Bình An ở TPHCM.

Vé số Đồng Nai mở thưởng chiều 10-12, giải độc đắc (dãy số 375492) trúng tại TPHCM.

Vé số Cần Thơ mở thưởng chiều 10-12, giải độc đắc (dãy số 375492) trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long.

Vé số Sóc Trăng mở thưởng cùng ngày với vé số Đồng Nai và vé số Cần Thơ, giải độc đắc (dãy số 331026) trúng tại tỉnh Cà Mau. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Hổ ở tỉnh Cà Mau.

Vé số Bình Thuận mở thưởng chiều 11-12, giải độc đắc (dãy số 733927) trúng tại TPHCM. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Gia Hào ở Củ Chi, TPHCM.

Vé số An Giang mở thưởng cùng ngày với với vé số Bình Thuận, giải độc đắc (dãy số 204056) tiếp tục trúng tại tỉnh Đồng Tháp. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số - tiệm vàng Bảo Kim Tiến, đại lý Hồng Tươi và đại lý Thanh Vân ở tỉnh Đồng Tháp.

Vé số Tây Ninh mở thưởng chiều 11-12, giải độc đắc (dãy số 473447) 28 tỉ đồng vẫn chưa xác định được nơi trúng thưởng.

Vé số Vĩnh Long mở thưởng chiều 12-12, giải độc đắc (dãy số 427140) trúng ở tỉnh Tây Ninh. Nơi đổi thưởng vẫn là đại lý Lan Hùng Tú ở phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh.

Vé số Trà Vinh mở thưởng cùng ngày với vé số Vĩnh Long, giải độc đắc (dãy số 608893) trúng tại tỉnh An Giang. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Triều Phát ở phường Rạch Giá, tỉnh An Giang.

Vé số Bình Dương mở thưởng cùng ngày với vé số Vĩnh Long và vé số Trà Vinh, giải độc đắc (dãy số 416982) trúng tại TPHCM. Nơi phân phối vé trúng độc đắc là đại lý vé số cấp 1 Anh Tuấn ở TPHCM.

Vé số TPHCM mở thưởng chiều 13-12, giải độc đắc (dãy số 484938) trúng tại tỉnh Đồng Nai. Nơi bán trúng là đại lý vé số Hoàng Dũng ở xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Vé số Bình Phước mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM, giải độc đắc (dãy số 480597) trúng tại TPHCM. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Thiên Phát ở TPHCM.

Vé số Hậu Giang mở thưởng chiều 13-12, giải độc đắc (dãy số 766129) trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Quốc Anh ở xã Tập Ngãi, tỉnh Vĩnh Long.

Vé số Long An mở thưởng cùng ngày với vé số Hậu Giang, giải độc đắc (dãy số 654759) trúng tại TP Cần Thơ. Tuy nhiên, đến chiều tối 14-12, chủ nhân may mắn cũng chưa lộ diện.

Như vậy, trong tuần qua, giải độc đắc của vé số TPHCM (ngày 8-12), vé số Long An và vé số Tây Ninh vẫn chưa thấy chủ nhân may mắn nên nhiều đại lý đang "truy tìm".

Tin liên quan

Xổ số miền Nam: Chiều 13-12, độc đắc lộ diện ở phường đông dân nhất nước

Xổ số miền Nam: Chiều 13-12, độc đắc lộ diện ở phường đông dân nhất nước

(NLĐO) - Giải độc đắc xổ số miền Nam được xác định trúng tại phường đông dân nhất cả nước sau một ngày các đại lý vé số “truy tìm”

Xổ số miền Nam: Giải độc đắc 56 tỉ đồng tiếp tục trúng ở TPHCM và Tây Ninh

(NLĐO) - Giải độc đắc xổ số miền Nam với tổng số tiền thưởng là 56 tỉ đồng của 2 đài được xác định trúng tại Tây Ninh và TPHCM

Xổ số miền Nam: Chiều 12-12, lộ diện nhiều người trúng độc đắc ở TPHCM, Vĩnh Long, Cà Mau

(NLĐO) – Nhiều chủ nhân may mắn trúng độc đắc xổ số miền Nam ở TPHCM, Cà Mau, Vĩnh Long đã đến đại lý vé số đổi thưởng trong chiều 12-12

tỉnh Tây Ninh xổ số XSMN Cần Thơ TP HCM tỉnh Đồng Tháp Xổ số kiến thiết kết quả xổ số tỉnh đồng nai XSKT xổ số miền nam tỉnh cà mau tỉnh an giang kết quả xổ số hôm nay tỉnh Vĩnh Long
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo