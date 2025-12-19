VIDEO
Xổ số miền Nam: Độc đắc liên tục “về” Vĩnh Long, đại lý đếm tiền đổi thưởng mỏi tay

Thu Tâm -

(NLĐO) – Giải độc đắc của xổ số miền Nam trúng tại tỉnh Vĩnh Long 4 lần trong 5 ngày đã gây "bão" mạng xã hội

Chiều 19-12, trên mạng xã hội, nhiều đại lý vé số và khách hàng đã liên tục chia sẻ đoạn clip đại lý vé số ở tỉnh Vĩnh đếm tiền tỉ để đổi thưởng cho khách hàng trúng độc đắc xổ số miền Nam.

Xổ số miền Nam: Độc đắc liên tục “về” Vĩnh Long, đại lý đếm tiền đổi thưởng mỏi tay - Ảnh 1.

Ngày 13-12, giải độc đắc trúng tại Vĩnh Long. Ảnh: ĐLVS Phước Danh

Trong đó, rất nhiều người tỏ ra bất ngờ lẫn thích thú khi giải độc đắc của các đài liên tục trúng tại địa phương này.

Theo đó, giải độc đắc (dãy số 770983) của vé số Bình Thuận, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bình Thuận mở thưởng chiều 18-12, được xác định trúng tại Vĩnh Long.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng may mắn trúng độc đắc là đại lý vé số Phước Danh ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long.

Trước đó, vào ngày 13-12, giải độc đắc (dãy số 766129) của vé số Hậu Giang, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Hậu Giang mở thưởng chiều cùng ngày, cũng đã được đại lý vé số Phước Danh đổi thưởng cho khách hàng may mắn.

Đến ngày 16-12, giải độc đắc (dãy số 824535) của vé số Bạc Liêu, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bạc Liêu mở thưởng chiều cùng ngày, tiếp tục được đại lý Phước Danh đổi thưởng cho khách hàng.

Ngày 17-12, giải độc đắc (dãy số 746597) của vé số Cần Thơ, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Cần Thơ mở thưởng chiều cùng ngày, tiếp tục "nổ" tại đại lý vé số Phước Danh.

Độc đắc tiếp tục "nổ" tại Vĩnh Long trong 3 ngày liên tiếp. Ảnh: ĐLVS Phước Danh

Do số lượng khách hàng đến đổi thưởng độc đắc liên tục nên đại lý vé số Phước Danh phải chuẩn bị số tiền rất lớn để chi trả.

Do đó, khi đại lý này chia sẻ lên facebook của đại lý đoạn clip đếm tiền tỉ trả thưởng cho khách trúng độc đắc, lập tức gây "bão" mạng xã hội.

