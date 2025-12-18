Xổ số miền Nam: Chiều 18-12, lộ diện thêm người trúng độc đắc ở TPHCM, Vĩnh Long

Chiều 18-12, trước khi kết quả mới của xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã liên tục chia sẻ thêm về các chủ nhân may mắn trúng độc đắc vé số mở thưởng những ngày trước đó nhưng hôm nay mới lộ diện.

Theo đó, vé số Cần Thơ, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Cần Thơ chiều 17-12, giải độc đắc (dãy số 746597) được xác định "ở lại" TP Cần Thơ.

Tuy nhiên, đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long vừa thông tin đã đổi thưởng lại 1 vé trúng giải độc đắc và 8 vé trúng giải an ủi từ một đại lý khác.

Trong khi đó, giải độc đắc (dãy số 401557) của vé số Sóc Trăng, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng mở thưởng cùng ngày với vé số Cần Thơ, được xác định trúng tại TPHCM. Chủ nhân đầu tiên trúng độc đắc 2 tờ vé số Sóc Trăng đã đến đổi thưởng tại một đại lý ở TPHCM vào tối 17-12.

Đến chiều 18-12, thêm một khách hàng may mắn trúng độc đắc 1 tờ vé số Sóc Trăng đã đến đại lý vé số Phát Tài ở TPHCM để đổi thưởng 1,8 tỉ đồng.

Giải độc đắc của vé số Bình Dương lộ diện người trúng sau 6 ngày mở thưởng

Đối với vé số Bình Dương, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bình Dương mở thưởng chiều 12-12, giải độc đắc (dãy số 416982) mới lộ diện người trúng vào chiều 18-12.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng trúng độc đắc 3 vé Bình Dương là đại lý vé số Hoàng Anh Phú Quý ở TPHCM.