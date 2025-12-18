Xổ số miền Nam: TPHCM, Tây Ninh, Cần Thơ tiếp tục có người trúng độc đắc

Sáng 18-12, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã tìm ra nơi có khách hàng trúng độc đắc vé số Sóc Trăng, vé số Đồng Nai và vé số TP Cần Thơ.

Theo đó, giải độc đắc (dãy số 401557) của vé số Sóc Trăng, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng mở thưởng chiều 17-12, được xác định trúng tại TPHCM. Chủ nhân đầu tiên trúng độc đắc 2 tờ vé số Sóc Trăng đã đến đổi thưởng tại một đại lý ở TPHCM.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Sóc Trăng, giải độc đắc (dãy số 678482) của vé số Đồng Nai được xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh. Đại lý vé số Quốc Anh ở Khu Công nghiệp Linh Trung 3 của tỉnh Tây Ninh đã phân phối vé Đồng Nai trúng độc đắc.

Tuy nhiên, chủ nhân may mắn trúng độc đắc vé số Đồng Nai vẫn chưa đến đại lý đổi thưởng; còn người trúng an ủi vé số Đồng Nai đã đến đại lý Châu Tiến và đại lý Thanh Khoa ở tỉnh Tây Ninh để đổi thưởng.

Đối với vé số Cần Thơ, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Cần Thơ mở thưởng cùng ngày với vé số Sóc Trăng và vé số Đồng Nai, giải độc đắc (dãy số 746597) được xác định "ở lại" TP Cần Thơ.

Giải độc đắc vé số Cần Thơ đã "ở lại" TP Cần Thơ. Ảnh: ĐLVS Trần Hoàng Anh.

Nơi phân phối trúng giải độc đắc vé số Cần Thơ là đại lý vé số Thành Nhân ở phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Giải an ủi vé số Cần Thơ trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: ĐLVS Duy

Giải an ủi của vé số Cần Thơ được xác định trúng tại TP Cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh (tỉnh Vĩnh Long) và đại lý vé số Hồng Hạnh ở phường Hưng Phú (TP Cần Thơ).

Hôm nay, xổ số miền Nam sẽ mở thưởng đối với vé số Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận.