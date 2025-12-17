HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Xổ số miền Nam: Chiều 17-12, độc đắc 56 tỉ đồng đang tìm người trúng thưởng

Thu Tâm

(NLĐO) – Giải độc đắc của 2 đài thuộc xổ số miền Nam có tổng giải thưởng là 56 tỉ đồng vẫn đang tìm người trúng

Chiều 17-12, nhiều đại lý vé số vẫn đang "trùy tìm" những chủ nhân may mắn trúng độc đắc của 2 đài thuộc xổ số miền Nam.

Xổ số miền Nam chiều 17 - 12: Độc đắc 56 tỉ Đồng chờ người trúng thưởng - Ảnh 1.

Xổ số miền Nam chiều 17 - 12: Độc đắc 56 tỉ Đồng chờ người trúng thưởng - Ảnh 2.

Giải an ủi của vé số Bến Tre đã tìm ra người trúng thường, còn giải độc đắc vẫn đang được các đại lý vé số "truy tìm" chủ nhân may mắn. Ảnh: ĐLVS Tùng Hiếu 2, Giản Thanh Bình

Theo đó, giải độc đắc (dãy số 001628) của vé số Bến Tre, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bến Tre mở thưởng chiều 16-12, được xác định trúng tại tỉnh Đồng Tháp. Tuy nhiên, đến chiều 17-12, chủ nhân may mắn vẫn chưa lộ diện.

Giải an ủi của vé số Bến Tre được xác định cũng trúng tại tỉnh Đồng Tháp. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Tùng Hiếu 2 ở phường Gò Công và đại lý vé số Giản Thanh Bình ở xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng Tháp.

Tương tự, giải độc đắc (dãy số 179987) của vé số Vũng Tàu, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bà Rịa – Vũng Tàu mở thưởng cùng ngày với vé số Bến Tre, vẫn chưa xác định được địa phương có người trúng thưởng.

Trong khi đó, giải an ủi của vé số Vũng Tàu đã được xác định trúng tại tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Tây Ninh. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Ngọc Diễm ở Tây Ninh và đại lý vé số 7777 ở Đồng Tháp.

Xổ số miền Nam chiều 17 - 12: Độc đắc 56 tỉ Đồng chờ người trúng thưởng - Ảnh 3.

Xổ số miền Nam chiều 17 - 12: Độc đắc 56 tỉ Đồng chờ người trúng thưởng - Ảnh 4.

Giải độc đắc của vé số Vũng Tàu cũng "bặt vô âm tín". Ảnh: ĐLVS Ngọc Diễm, 7777

Khác với vé số Vũng Tàu và vé số Bến Tre, giải độc đắc (dãy số 824535) của vé số Bạc Liêu, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bạc Liêu mở thưởng chiều 16-12, được xác định trúng tại tỉnh Vĩnh Long.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng may mắn trúng độc đắc 14 vé Bạc Liêu là đại lý vé số Thuận Đạt và đại lý vé số Thanh Vân ở tỉnh Vĩnh Long.

tỉnh Tây Ninh vé số xổ số XSMN Vĩnh Long tỉnh Đồng Tháp Xổ số kiến thiết kết quả xổ số XSKT xổ số miền nam xổ số hôm nay kết quả xổ số hôm nay kết quả xổ số miền nam
