Kinh tế

Xổ số miền Nam: Giải độc đắc tiếp tục trúng ở TPHCM khiến mạng xã hội "dậy sóng"

Thu Tâm

(NLĐO) – Giải độc đắc của xổ số miền Nam tiếp tục trúng tại TPHCM khiến nhiều người tỏ ra bất ngờ lẫn thích thú

Từ tối 18 đến sáng 19-12, trên mạng xã hội, nhiều đại lý vé số và khách hàng đã "dậy sóng" vì giải độc đắc của xổ số miền Nam tiếp tục trúng tại TPHCM.

Xổ số miền Nam trúng độc đắc tại TPHCM khiến mạng xã hội dậy sóng - Ảnh 1.

Giải độc đắc của vé số Tây Ninh trúng tại phường Thủ Dầu Một, TPHCM. Ảnh: ĐLVS Thúy Hòa

Theo đó, giải độc đắc (dãy số 393219) của vé số Tây Ninh, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Tây Ninh mở thưởng chiều 18-12, được xác định trúng tại TPHCM.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng may mắn trúng độc đắc những vé đầu tiên là đại Thúy Hòa ở phường Thủ Dần Một, TPHCM.

Giải an ủi của vé số Tây Ninh cũng trúng tại TPHCM. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Hoàng Anh Phú Quý ở Bến Cát, TPHCM. 

Đây cũng là đại lý đã đổi thưởng giải độc đắc (dãy số 416982) của vé số Bình Dương, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bình Dương mở thưởng chiều 12-12.

Trước đó, giải độc đắc (dãy số 831747) của vé số Kiên Giang, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Kiên Giang mở thưởng chiều 14-12, cũng trúng tại TPHCM. Nơi bán trúng giải độc đắc vé số Kiên Giang là đại lý vé số Thịnh Phát ở phường Linh Xuân, TPHCM.

Xổ số miền Nam trúng độc đắc tại TPHCM khiến mạng xã hội dậy sóng - Ảnh 2.

Ngày 12-12, giải độc đắc của vé số Bình Dương cũng trúng tại TPHCM. Ảnh: ĐLVS Hoàng Anh Phú Quý

Đến ngày 17-12, vé số Sóc Trăng, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng mở thưởng chiều cùng ngày, giải độc đắc (dãy số 401557) cũng trúng tại TPHCM. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Phát Tài ở TPHCM.

Do giải độc đắc liên tục trúng tại TPHCM nên rất nhiều người tỏ ra bất ngờ lẫn thích thú. Trong đó, nhiều người đã vào trang facebook của các đại lý bán trúng độc đắc để "xin vía".

Hôm nay, xổ số miền Nam sẽ mở thưởng đối với vé số Trà Vinh, Vĩnh Long và Bình Dương.

Tin liên quan

Xổ số miền Nam: TPHCM, Tây Ninh, Cần Thơ tiếp tục có người trúng độc đắc

Xổ số miền Nam: TPHCM, Tây Ninh, Cần Thơ tiếp tục có người trúng độc đắc

(NLĐO) – Giải độc đắc tổng cộng 84 tỉ đồng của 3 đài thuộc xổ số miền Nam tiếp tục trúng tại TPHCM, Tây Ninh và TP Cần Thơ

Xổ số miền Nam: Chiều 17-12, độc đắc 56 tỉ đồng đang tìm người trúng thưởng

(NLĐO) – Giải độc đắc của 2 đài thuộc xổ số miền Nam có tổng giải thưởng là 56 tỉ đồng vẫn đang tìm người trúng

Xổ số miền Nam: Độc đắc liên tục trúng ở tỉnh Vĩnh Long, đại lý phải “chạy sô” đổi thưởng

(NLĐO) – Giải độc đắc của xổ số miền Nam liên tục trúng ở tỉnh Vĩnh Long khiến nhiều đại lý phải “chạy sô” đổi thưởng

vé số xổ số XSMN Bình Dương TP HCM Xổ số kiến thiết kết quả xổ số XSKT TPHCM xổ số miền nam xổ số hôm nay kết quả xổ số hôm nay trúng độc đắc
