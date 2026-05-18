Cháy trạm biến áp ở phường An Phú Đông, TPHCM

Anh Vũ -

(NLĐO) - Cảnh sát nhanh chóng khống chế đám cháy phát ra từ Trạm biến áp 110 kV, phường An Phú Đông.

Sáng 18-5, trao đổi với Báo Người Lao Động, lãnh đạo phường An Phú Đông (TPHCM) cho biết công an địa phương đang điều tra nguyên nhân vụ cháy tại trạm biến áp Thạnh Lộc.

Khói lửa bốc lên dữ dội ở Trạm biến áp 110 kV, phường An Phú Đông.

Thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ 30 cùng ngày, đám cháy bất ngờ phát ra từ Trạm biến áp 110kV, đường Thạnh Lộc 16, phường An Phú Đông. 

Phát hiện cháy, người dân địa phương hô hoán cùng nhau dập lửa nhưng những nỗ lực ban đầu bất thành.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM điều động xe chữa cháy và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Hơn 20 phút sau, ngọn lửa cơ bản được khống chế.

Đại diện phường An Phú Đông cho biết vụ cháy không gây thiệt hại về người. Lửa phát ra từ tụ điện bên trong tòa nhà của Trạm biến áp 110kV.

Hiện nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được điều tra.

