CLIP: Mưa gió kinh hoàng, nhiều nhà dân tốc mái, cây xanh gãy đổ la liệt

Tối 15-5, lãnh đạo UBND xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk cho biết trận mưa lớn kèm giông lốc xảy ra trên địa bàn đã khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, nhiều cây xanh gãy đổ.

Lực lượng chức năng dọn dẹp cây xanh gãy đổ

Theo lãnh đạo địa phương, thiệt hại cụ thể đang được thống kê nhưng bước đầu ghi nhận nhiều căn nhà bị ảnh hưởng, nhiều cây xanh gãy đổ gây ách tắc giao thông. Rất may, mưa lớn kèm giông lốc không gây thiệt hại về người.

Trước đó, chiều tối cùng ngày, mưa lớn kèm gió giật mạnh xuất hiện tại xã Ea Kar, làm nhiều cây xanh trên các tuyến đường bị gãy đổ, một số quầy hàng tại chợ bị gió xô lệch ra đường.

Do ảnh hưởng của thời tiết xấu, nhiều cây xanh cũng bị gãy đổ trên Quốc lộ 26 và Tỉnh lộ 3 qua địa bàn, gây cản trở giao thông.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Tổ địa bàn Ea Kar thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đã có mặt tại hiện trường, tổ chức phân luồng, phối hợp dọn dẹp cây xanh đổ ngã để bảo đảm giao thông thông suốt.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân hạn chế ra đường khi không cần thiết. Trường hợp lưu thông trong điều kiện mưa lớn cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng.

