CLIP: Mưa gió kinh hoàng, nhiều nhà dân tốc mái, cây xanh gãy đổ la liệt

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

CLIP: Mưa gió kinh hoàng, nhiều nhà dân tốc mái, cây xanh gãy đổ la liệt

Cao Nguyên

(NLĐO) - Trận mưa lớn kèm lốc xoáy khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, cây xanh gãy đổ la liệt, gây cản trở giao thông trên nhiều tuyến đường.

Tối 15-5, lãnh đạo UBND xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk cho biết trận mưa lớn kèm giông lốc xảy ra trên địa bàn đã khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, nhiều cây xanh gãy đổ.

Mưa gió kinh hoàng tại Đắk Lắk: Nhà dân tốc mái , cây xanh gãy đổ - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng dọn dẹp cây xanh gãy đổ

Theo lãnh đạo địa phương, thiệt hại cụ thể đang được thống kê nhưng bước đầu ghi nhận nhiều căn nhà bị ảnh hưởng, nhiều cây xanh gãy đổ gây ách tắc giao thông. Rất may, mưa lớn kèm giông lốc không gây thiệt hại về người.

Trước đó, chiều tối cùng ngày, mưa lớn kèm gió giật mạnh xuất hiện tại xã Ea Kar, làm nhiều cây xanh trên các tuyến đường bị gãy đổ, một số quầy hàng tại chợ bị gió xô lệch ra đường.

Do ảnh hưởng của thời tiết xấu, nhiều cây xanh cũng bị gãy đổ trên Quốc lộ 26 và Tỉnh lộ 3 qua địa bàn, gây cản trở giao thông.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Tổ địa bàn Ea Kar thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đã có mặt tại hiện trường, tổ chức phân luồng, phối hợp dọn dẹp cây xanh đổ ngã để bảo đảm giao thông thông suốt.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân hạn chế ra đường khi không cần thiết. Trường hợp lưu thông trong điều kiện mưa lớn cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng.

CLIP: Mưa gió kinh hoàng, nhiều nhà dân tốc mái, cây xanh gãy đổ la liệt. Clip: MXH


Tin liên quan

Giông lốc khiến cây phượng bất ngờ gãy đổ đè 1 cháu bé bị thương

Giông lốc khiến cây phượng bất ngờ gãy đổ đè 1 cháu bé bị thương

(NLĐO)- Trưa 28-9, trên địa bàn phường Gia Viên (TP Hải Phòng) xảy ra vụ cây xanh gãy đổ khiến 1 cháu bé bị thương

Xót xa những vườn sầu riêng, cao su gãy đổ hàng loạt

(NLĐO) – Những vườn sầu riêng, cao su có giá trị kinh tế cao bỗng chốc gãy sạp do gió bão, nông dân thiệt hại lớn.

Thấy gió trong bão số 5 quá mạnh, không dám ra đánh xe ô tô rời đi để tránh cây gãy đổ

(NLĐO) - Mưa to, gió lớn do bão số 5 gây ra đã khiến nhiều xe ô tô bị hư hỏng do bị cây xanh đè, bờ tường đổ, mái tôn rơi trúng.

tỉnh Đắk Lắk giông lốc mưa gió cây xanh gãy đổ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo