Điều tra vụ 3 xe đầu kéo bị cháy rụi lúc rạng sáng 17-5 ở TPHCM

Ngày 17-5, lực lượng chức năng TPHCM đang phối hợp điều tra nguyên nhân vụ cháy 3 xe đầu kéo container xảy ra tại một bãi đất ở phường Tân Đông Hiệp.

Hỏa hoạn tại bãi đất ở TPHCM làm 3 xe đầu kéo container hư hỏng. Ảnh: Mai Xuân

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 33 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TPHCM nhận được tin báo cháy tại khu đất thuộc khu phố Tân Phú 1, phường Tân Đông Hiệp.

Hiện trường ghi nhận 3 xe đầu kéo container mang biển kiểm soát 51D-354.., 50H-454.. và 50E-530… bốc cháy dữ dội.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường triển khai công tác dập lửa, chống cháy lan.

Theo ghi nhận, vụ cháy khiến phần cabin cùng nhiều chi tiết nhựa phía sau của 3 xe đầu kéo bị thiêu rụi, hư hỏng nặng. Sau một thời gian nỗ lực khống chế, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Vụ việc không gây thương vong về người. Thiệt hại tài sản đang được cơ quan chức năng thống kê.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được Công an TPHCM tiếp tục điều tra, làm rõ.