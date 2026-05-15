CLIP: Bé 8 ngày tuổi được CSGT hỗ trợ cấp cứu kịp thời

Sáng 15-5, ông Võ Tân Việt Phong (SN 1994, trú thôn 1, xã Sa Thầy, tỉnh Quảng Ngãi) đã gửi lời cảm ơn đến Đội CSGT đường bộ số 2 - Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai, vì đã hỗ trợ đưa con ông đi cấp cứu kịp thời.

Theo ông Phong, khoảng 18 giờ tối 13-5, con ông mới được 8 ngày tuổi bất ngờ bị nôn ra sữa kèm máu. Quá hoảng sợ, gia đình đã đưa con tới Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi - Cơ sở Kon Tum cấp cứu. Sau đó, gia đình tiếp tục đưa cháu tới Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai cấp cứu bằng ô tô cá nhân.

Camera hành trình xe cá nhân ông Võ Tân Việt Phong ghi lại hành trình lực lượng CSGT hỗ trợ dẫn đường đưa bé 8 ngày tuổi đi cấp cứu

Khi chở con lưu thông trên Quốc lộ 14, đến đầu địa phận tỉnh Gia Lai thì ông Phong gặp lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bên đường. Trong lúc cấp bách, lo ngại sức khỏe của con nên ông Phong đã tấp xe vào nhờ lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ hỗ trợ đưa đi cấp cứu.

Ngay sau đó, lực lượng CSGT đã dùng xe chuyên dụng bật còi hú, dẫn đường cho xe ông Phong tới Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai.

Tại bệnh viện, con ông Phong được các bác sĩ nhanh chóng cấp cứu với tình trạng rối loạn đông máu tức thời. "Các bác sĩ bảo rất may con tôi được đưa đi cấp cứu kịp thời nếu không sẽ rất nguy hiểm. Cũng may nhờ lực lượng CSGT mà con tôi mới đến được bệnh viện trong thời gian nhanh nhất. Tôi không biết nói gì hơn, ngoài lời cảm ơn sâu sắc tới lực lượng CSGT đã tích cực hỗ trợ cho gia đình" - ông Phong nói.