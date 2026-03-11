VIDEO
Chủ quán nói về tính cách nam nhân viên phục vụ trúng vé số độc đắc 18 tỉ đồng

Hải Đường -

(NLĐO) - Việc nam nhân viên phục vụ quán ở Tây Ninh trúng vé số độc đắc rồi chia sẻ tiền thưởng cho nhiều người khiến ai nấy đều cảm thấy ấm lòng

Ngày 11-3, ông H.T.P., chủ quán Sườn Muối Ớt 135 ở xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh, xác nhận một nhân viên phục vụ của quán vừa may mắn trúng độc đắc 9 tờ vé số thuộc xổ số miền Nam.

Chủ quán ở Tây Ninh nói về nhân viên phục vụ trúng độc đắc 18 tỉ đồng - Ảnh 1.

9 tờ vé số của anh Phát trúng giải độc đắc.

Theo đó, anh Phát (ngụ TP Cần Thơ) là nhân viên cũ của quán, vừa quay lại làm việc được khoảng 10 ngày thì "vận may" mỉm cười.

Theo lời kể của ông P., vào chiều 10-3, một cụ bà bán vé số dạo đi ngang qua quán thì anh Phát mua ủng hộ tổng cộng 19 tờ vé số của đài Bến Tre. Trong đó, 11 tờ mang dãy số 351891 và 8 tờ mang dãy số 251891.

Ngay sau khi mua vé số, với tính cách phóng khoáng và quý trọng đồng nghiệp, anh Phát đã tặng lại những người làm chung 4 tờ (gồm 2 tờ dãy số 351891 và 2 tờ dãy số 251891), giữ lại cho mình 15 tờ.

Đến giờ mở thưởng, anh Phát và các đồng nghiệp vỡ òa vui mừng khi đối chiếu kết quả dãy số 351891 đã trúng giải độc đắc.

Trong đó, anh Phát trúng giải độc đắc 9 vé và trúng giải an ủi 6 vé. Những người làm chung trúng giải độc đắc 2 vé và giải an ủi 2 vé.

Sau khi nhận tiền thưởng, anh Phát tặng khoảng 100 triệu đồng cho cụ bà bán vé số dạo, tặng đồng nghiệp tại quán mỗi người 10 triệu đồng. Người thân, bạn bè cũng được anh gửi tặng từ vài chục triệu đến 100 triệu đồng/người để hỗ trợ cuộc sống.

"Sự việc khiến cả quán bất ngờ và vui mừng. Anh Phát là người hiền lành, chịu khó. Việc anh trúng số rồi chia sẻ tiền thưởng cho người bán vé số và anh em đồng nghiệp khiến ai nấy đều cảm thấy ấm lòng" – ông P. nhớ lại.

Chủ quán ở Tây Ninh nói về nhân viên phục vụ trúng độc đắc 18 tỉ đồng - Ảnh 2.

Chủ quán ở Tây Ninh nói về nhân viên phục vụ trúng độc đắc 18 tỉ đồng - Ảnh 3.

Anh Phát tặng tiền trúng độc đắc cho nhiều người trong quán. Ảnh cắt ra từ clip

Clip anh Phát tặng tiền thưởng cho nhiều người được đồng nghiệp quay lại rồi chia sẻ lên mạng xã hội đã thu hút hàng chục ngàn lượt chia sẻ và bình luận.

Hiện tại, anh Phát xin phép chủ quán nghỉ việc tạm thời để về quê sắp xếp chuyện gia đình, đồng thời có kế hoạch sử dụng số tiền trúng số thật ý nghĩa.

