Khách hàng ở TPHCM, Đồng Nai, Vĩnh Long trúng 3 giải độc đắc xổ số miền Nam

Sáng 10-3, sau khi kết quả xổ số miền Nam đối với kỳ vé xuân cuối cùng của năm 2026 được công bố, các đại lý vé số đã tìm ra nơi trúng giải độc đắc của 3 đài là TPHCM, Cà Mau và Đồng Tháp.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 9-3. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Theo đó, vé số TPHCM, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết TPHCM mở thưởng chiều 9-3, giải độc đắc (dãy số 808467) được xác định do đại lý vé số Hiếu Trung ở xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai bỏ trúng. Tuy nhiên, đến sáng 10-3, chủ nhân trúng giải độc đắc 16 vé TPHCM vẫn chưa xuất hiện.

Trong khi đó, giải an ủi của vé số TPHCM đã được đổi tại đại lý vé số Kiều Linh ở phường Thủ Dầu Một, TPHCM.

Mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM, giải độc đắc (dãy số 348827) của vé số Cà Mau được xác định trúng tại tỉnh Vĩnh Long.

Đến sáng 10-3, khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 2 vé Cà Mau đã đến đại lý vé số Ngọc Trinh ở xã Tiểu Cần, tỉnh Vĩnh Long đổi thưởng 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế). 14 vé Cà Mau trúng độc đắc còn lại chưa lộ diện khách hàng may mắn.

Giải độc đắc của vé số Đồng Tháp trúng tại TPHCM. Ảnh: ĐLVS Hoàng Anh

Mở thưởng cùng ngày với vé số Cà Mau và vé số TPHCM, giải độc đắc (dãy số 686789) của vé số Đồng Tháp đã được đại lý vé số Hoàng Anh ở phường Linh Xuân, TPHCM đổi thưởng 32 tỉ đồng ngay trong đêm 9-3 cho một nam khách hàng mua vé qua hình thức online.

Tuần trước, giải độc đắc của vé số TPHCM "ở lại" TPHCM; còn giải độc đắc của vé số Đồng Tháp trúng tại tỉnh An Giang. Trong khi đó, giải độc đắc của vé số Cà Mau trúng tại TP Cần Thơ.

Giải độc đắc của vé số Cà Mau trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: ĐLVS Ngọc Trinh

Hôm nay, xổ số miền Nam ngày 10-3 sẽ trở lại mở thưởng đối với vé số thường (mỗi lốc 14 vé) của 3 đài là Bến Tre, Vũng Tàu và Bạc Liêu.