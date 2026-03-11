Sáng 11-3, xuất hiện nhiều người trúng giải độc đắc xổ số miền Nam

Sáng 11-3, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã tìm ra nhiều khách hàng trúng giải độc đắc vé số của 2 đài là Vũng Tàu và Cà Mau.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 10-3. Ảnh: ĐLVS Duy

Theo đó, vé số Vũng Tàu, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bà Rịa – Vũng Tàu mở thưởng chiều 10-3, giải độc đắc (dãy số 189468) được xác định tiếp tục trúng tại tỉnh Vĩnh Long.

Ba khách hàng đầu tiên trúng độc đắc 9 vé Vũng Tàu. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh, Huỳnh Như và Phước Danh

Nơi đổi thưởng cho 3 khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 9 vé Vũng Tàu là các đại lý vé số Phú Vinh, Phước Danh và Huỳnh Như ở tỉnh Vĩnh Long. 5 vé Vũng Tàu trúng độc đắc còn lại đang được các đại lý vé số ở tỉnh Vĩnh Long thông báo cho khách hàng nhanh chóng đến đổi thưởng.

Đối với vé số Cà Mau, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Cà Mau mở thưởng chiều 9-3, giải độc đắc (dãy số 348827) cũng được xác định trúng tại tỉnh Vĩnh Long.

Sau khi 4 khách hàng đầu tiên đến đại lý vé số Ngọc Trinh và đại lý vé số Duy ở tỉnh Vĩnh Long để đổi thưởng 10 vé Cà Mau trúng độc đắc, đến sáng 11-3, anh Huỳnh Phong Phú – chủ đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long – cho biết đã đổi thưởng cho chủ nhân sau cùng trúng độc đắc 4 vé Cà Mau.

Lộ diện khách hàng cuối cùng trúng độc đắc vé số Cà Mau. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Ngày 10-3, thông tin với phóng viên Báo Người Lao Động, anh Huỳnh Phong Phú cho biết đã chạy sang tỉnh Đồng Tháp để đổi thưởng cho một khách hàng trúng giải độc đắc (dãy số 717274) 2 vé Đà Lạt, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Lâm Đồng mở thưởng chiều 8-3.

Hôm nay, xổ số miền Nam ngày 11-3 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng.