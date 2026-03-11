Chiều 11-3, xuất hiện nhiều người trúng giải độc đắc xổ số miền Nam

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Chiều 11-3, xuất hiện nhiều người trúng giải độc đắc xổ số miền Nam

Thu Tâm

(NLĐO) – Xổ số miền Nam ghi nhận thêm nhiều khách hàng trúng giải độc đắc tại Vĩnh Long, Tây Ninh, TPHCM và Cà Mau

Chiều 11-3, trên mạng xã hội, nhiều đại lý vé số liên tục chia sẻ thông tin về những chủ nhân may mắn trúng giải độc đắc của các đài thuộc xổ số miền Nam.

Nhiều người trúng giải độc đắc xổ số miền Nam chiều 11 - 3 , cơ hội đổi đời bất ngờ - Ảnh 1.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 10-3. Ảnh: ĐLVS Duy

Theo đó, vé số Bạc Liêu, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bạc Liêu mở thưởng chiều 10-3, giải độc đắc (dãy số 927874) được xác định trúng tại tỉnh cà Mau và TPHCM.

Nhiều người trúng giải độc đắc xổ số miền Nam chiều 11 - 3 , cơ hội đổi đời bất ngờ - Ảnh 2.

Nhiều người trúng giải độc đắc xổ số miền Nam chiều 11 - 3 , cơ hội đổi đời bất ngờ - Ảnh 3.

Vé số Bạc Liêu trúng độc đắc tại Cà Mau và TPHCM. Ảnh: ĐLVS Gia Hào, ĐLVS Hổ

Đến chiều 11-3, những khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 5 vé Bạc Liêu đã đến đại lý vé số Hổ ở phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau, đại lý vé số Hùng Tú và đại lý Gia Hào ở xã Tân An Hội, TPHCM.

Giải an ủi của vé số Bạc Liêu cũng đã được đại lý Gia Hào đổi thưởng cho những khách hàng trúng 12 vé.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Bạc Liêu, giải độc đắc của vé số Bến Tre được xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Long An ở phường Long An, tỉnh Tây Ninh.

Vé số Vũng Tàu, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bà Rịa – Vũng Tàu mở thưởng chiều 10-3, giải độc đắc (dãy số 189468) được xác định trúng tại tỉnh Vĩnh Long.

Nhiều người trúng giải độc đắc xổ số miền Nam chiều 11 - 3 , cơ hội đổi đời bất ngờ - Ảnh 4.

Giải độc đắc của vé số Cà Mau và vé số Vũng Tàu được đổi tại Vĩnh Long. Ảnh: ĐLVS Duy

Sau khi 3 khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 9 vé Vũng Tàu đến các đại lý vé số ở tỉnh Vĩnh Long đổi thưởng, thì đến chiều 11-3, anh Lưu Quốc Duy – chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long – cho biết vừa đổi thưởng cho 2 khách hàng trúng giải độc đắc 1 vé Vũng Tàu và 1 vé Cà Mau.

Tin liên quan

Sáng 11-3, xuất hiện nhiều người trúng giải độc đắc xổ số miền Nam

Sáng 11-3, xuất hiện nhiều người trúng giải độc đắc xổ số miền Nam

(NLĐO) – Hôm nay, xổ số miền Nam ngày 11-3 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng

Người đàn ông “ôm” vé trúng độc đắc xổ số miền Nam từ ngày 8-3

(NLĐO) – Trúng giải độc đắc xổ số miền Nam từ ngày 8-3, người đàn ông ở tỉnh Đồng Tháp giữ vé chứ không đổi liền thưởng

Hai người phụ nữ trúng độc đắc xổ số miền Nam sau buổi tiệc 8-3

(NLĐO) – Hai người phụ nữ ở tỉnh Vĩnh Long bất ngờ trúng độc đắc xổ số miền Nam sau buổi tiệc 8-3. Những tờ vé số trúng thưởng được tặng tại buổi tiệc

tỉnh Tây Ninh xổ số mạng xã hội xổ số miền nam tỉnh cà mau
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo