CLIP: Bản đồ Việt Nam bằng xôi và nước cốt dừa tại Cần Thơ

Ngày 26-4, tại Đền thờ Vua Hùng ở TP Cần Thơ, một bản đồ Việt Nam đặc biệt làm hoàn toàn từ xôi, nước cốt dừa đã chính thức được trình diễn và xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bản đồ có kích thước dài 2,6 m, ngang 2 m, dày hơn 10 cm và nặng khoảng 600 kg.

Bản đồ được tạo hình đầy đủ lãnh thổ Việt Nam với 34 tỉnh, thành, thể hiện sự thống nhất và toàn vẹn đất nước. Điều đặc biệt là toàn bộ công trình được chế tác từ xôi, nước cốt dừa – một món ăn truyền thống gắn liền với văn hóa lúa nước của người Việt.

Để hoàn thành tác phẩm quy mô lớn này, ban tổ chức đã huy động 103 nghệ nhân và đầu bếp chuyên nghiệp cùng tham gia thực hiện.

Con số này cũng mang ý nghĩa biểu trưng cho 103 xã, phường của TP Cần Thơ, góp phần tăng thêm giá trị tinh thần.

Ông Sầm Long Giang, Phó Giám đốc Sở Văn hoá- Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, cho rằng không chỉ đơn thuần là một kỷ lục ẩm thực, bản đồ xôi, nước cốt dừa còn mang thông điệp sâu sắc về lòng tự hào dân tộc, hướng về cội nguồn trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương.

Sự kiện cũng cho thấy ẩm thực đang trở thành một trong những trụ cột quan trọng để quảng bá văn hóa và du lịch địa phương.

Với sự kết hợp giữa sáng tạo và truyền thống, bản đồ Việt Nam bằng xôi nước cốt dừa không chỉ khiến du khách thích thú mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam theo một cách rất riêng, gần gũi mà đầy ý nghĩa.