HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Đông đảo người dân, du khách dâng hương tại Đền thờ Vua Hùng ở TP Cần Thơ

CA LINH

(NLĐO) - Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại TP Cần Thơ được tổ chức trang trọng, thu hút đông đảo người dân tham dự, khơi dậy tinh thần đoàn kết và hướng về cội nguồn.

Ngày 26-4 (nhằm ngày mùng 10-3), tại Đền thờ Vua Hùng ở TP Cần Thơ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố long trọng tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.

Đông đảo người dân tham dự lễ Giỗ Tổ tại Đền thờ Vua Hùng ở TP Cần Thơ - Ảnh 1.

Đông đảo người dân tham dự lễ Giỗ Tổ tại Đền thờ Vua Hùng ở TP Cần Thơ - Ảnh 2.

Đông đảo người dân tham dự lễ Giỗ Tổ tại Đền thờ Vua Hùng ở TP Cần Thơ - Ảnh 3.

Đông đảo người dân tham dự lễ Giỗ Tổ tại Đền thờ Vua Hùng ở TP Cần Thơ - Ảnh 4.

Đông đảo người dân tham dự lễ Giỗ Tổ tại Đền thờ Vua Hùng ở TP Cần Thơ - Ảnh 5.

TP Cần Thơ long trọng tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, nhấn mạnh hoạt động thờ cúng các Vua Hùng là truyền thống văn hóa thể hiện lòng tôn kính, biết ơn sâu sắc của hậu thế đối với tổ tiên.

Cũng theo Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, "con người có tổ có tông, như cây có cội, như sông có nguồn". Dù ở nơi nào, dù có đi đâu, hàng năm, những người con đất Việt luôn hướng về cội nguồn, hướng về Ngày Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương.

Tại TP Cần Thơ, Đền thờ Vua Hùng là công trình có ý nghĩa quan trọng, là biểu tượng sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, điểm hội tụ văn hóa tâm linh, kết nối linh thiêng với Đền Hùng nơi Đất Tổ.

Từ khi công trình đưa vào hoạt động đến nay, hàng năm, Đền thờ Vua Hùng tại TP Cần Thơ đã đón hàng trăm nghìn lượt khách đến chiêm bái, dâng hương, tưởng niệm.

Đông đảo người dân tham dự lễ Giỗ Tổ tại Đền thờ Vua Hùng ở TP Cần Thơ - Ảnh 6.

Đông đảo người dân tham dự lễ Giỗ Tổ tại Đền thờ Vua Hùng ở TP Cần Thơ - Ảnh 7.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, dâng hương tại Đền thờ Vua Hùng

"Tiếp nối truyền thống kiên cường vẻ vang của ông cha ta, các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân thành phố sẽ nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, tạo sự chuyển biến rõ nét ngay từ năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng thời, nỗ lực, quyết tâm vượt qua khó khăn, phấn đấu năm 2026 thực hiện đạt mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên" – ông Trương Cảnh Tuyên nhấn mạnh.

Đông đảo người dân tham dự lễ Giỗ Tổ tại Đền thờ Vua Hùng ở TP Cần Thơ - Ảnh 8.
Đông đảo người dân tham dự lễ Giỗ Tổ tại Đền thờ Vua Hùng ở TP Cần Thơ - Ảnh 9.
Đông đảo người dân tham dự lễ Giỗ Tổ tại Đền thờ Vua Hùng ở TP Cần Thơ - Ảnh 10.
Đông đảo người dân tham dự lễ Giỗ Tổ tại Đền thờ Vua Hùng ở TP Cần Thơ - Ảnh 11.
Đông đảo người dân tham dự lễ Giỗ Tổ tại Đền thờ Vua Hùng ở TP Cần Thơ - Ảnh 12.


Đông đảo người dân, du khách dâng hương tại Đền thờ Vua Hùng ở TP Cần Thơ - Ảnh 1.

Đông đảo người dân, du khách dâng hương tại Đền thờ Vua Hùng ở TP Cần Thơ - Ảnh 2.

Đông đảo cán bộ, người dân, du khách viếng Đền thờ Vua Hùng tại TP Cần Thơ

Đông đảo người dân tham dự lễ Giỗ Tổ tại Đền thờ Vua Hùng ở TP Cần Thơ - Ảnh 13.

Đông đảo người dân tham dự lễ Giỗ Tổ tại Đền thờ Vua Hùng ở TP Cần Thơ - Ảnh 14.

Đông đảo người dân tham dự lễ Giỗ Tổ tại Đền thờ Vua Hùng ở TP Cần Thơ - Ảnh 15.

Đông đảo người dân tham dự lễ Giỗ Tổ tại Đền thờ Vua Hùng ở TP Cần Thơ - Ảnh 16.

Giỗ Tổ là dịp để con cháu thành kính tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước

Tại buổi lễ, đông đảo cán bộ, người dân và du khách đã thành kính tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước. 

Tin liên quan

Quảng Nam muốn xây dựng đền thờ Vua Hùng và các chí sĩ yêu nước

Quảng Nam muốn xây dựng đền thờ Vua Hùng và các chí sĩ yêu nước

(NLĐO) – Quảng Nam đang nghiên cứu xây dựng đền thờ Vua Hùng và các chí sĩ yêu nước trên địa bàn theo hướng xã hội hóa.

Chiêm ngưỡng đền thờ Vua Hùng tại Cần Thơ trước ngày khánh thành

(NLĐO) - Đền thờ Vua Hùng tại TP Cần Thơ có tổng mức đầu tư gần 130 tỉ đồng, là công trình có kiến trúc độc đáo, mang ý nghĩa văn hóa tâm linh, hứa hẹn trở thành điểm đến mới tại vùng đất Tây Đô nói riêng và ĐBSCL nói chung.

Đúc 9 trống đồng cung tiến Đền thờ Vua Hùng ở Cần Thơ

(NLĐO) - Các nghệ nhân đến từ Thanh Hóa đúc 9 trống đồng Đông Sơn để cung tiến Đền thờ Vua Hùng tại TP Cần Thơ vào dịp giỗ Tổ Hùng Vương năm nay.

đền thờ Vua Hùng giỗ tổ Cần Thơ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo