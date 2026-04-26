Ngày 26-4 (nhằm ngày mùng 10-3), tại Đền thờ Vua Hùng ở TP Cần Thơ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố long trọng tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, nhấn mạnh hoạt động thờ cúng các Vua Hùng là truyền thống văn hóa thể hiện lòng tôn kính, biết ơn sâu sắc của hậu thế đối với tổ tiên.

Cũng theo Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, "con người có tổ có tông, như cây có cội, như sông có nguồn". Dù ở nơi nào, dù có đi đâu, hàng năm, những người con đất Việt luôn hướng về cội nguồn, hướng về Ngày Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương.

Tại TP Cần Thơ, Đền thờ Vua Hùng là công trình có ý nghĩa quan trọng, là biểu tượng sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, điểm hội tụ văn hóa tâm linh, kết nối linh thiêng với Đền Hùng nơi Đất Tổ.

Từ khi công trình đưa vào hoạt động đến nay, hàng năm, Đền thờ Vua Hùng tại TP Cần Thơ đã đón hàng trăm nghìn lượt khách đến chiêm bái, dâng hương, tưởng niệm.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, dâng hương tại Đền thờ Vua Hùng

"Tiếp nối truyền thống kiên cường vẻ vang của ông cha ta, các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân thành phố sẽ nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, tạo sự chuyển biến rõ nét ngay từ năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng thời, nỗ lực, quyết tâm vượt qua khó khăn, phấn đấu năm 2026 thực hiện đạt mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên" – ông Trương Cảnh Tuyên nhấn mạnh.





Đông đảo cán bộ, người dân, du khách viếng Đền thờ Vua Hùng tại TP Cần Thơ

Tại buổi lễ, đông đảo cán bộ, người dân và du khách đã thành kính tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước.