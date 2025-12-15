HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Xã hội

Ngắm bó hoa nặng 10 tấn, lập kỷ lục Việt Nam tại Đà Lạt

Trường Nguyên

(NLĐO) - Hàng ngàn du khách thích thú đến tham quan, chụp ảnh tại nơi trưng bày bó hoa lớn nhất Việt Nam tại Vườn hoa Đà Lạt.

CLIP: Ngắm bó hoa kỷ lục Việt Nam tại Đà Lạt

- Ảnh 1.

Ngày 15-12, khu vực trước Vườn hoa Đà Lạt (phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) có rất đông người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh với bó hoa tươi khổng lồ đang được trưng bày ở đây.

- Ảnh 2.

Bó hoa khổng lồ này có chiều dài 12,5 mét, đường kính bề mặt bó hoa 8 mét, đường kính phía cuối bó hoa là 2 mét, được 120 nghệ nhân, nhân viên Công ty TNHH Đà Lạt Hasfarm thực hiện.

- Ảnh 3.

Bó hoa này ước tính nặng khoảng 10 tấn, được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (Vietkings) xác lập kỷ lục là bó hoa lớn nhất Việt Nam

- Ảnh 4.
- Ảnh 5.

Bó hoa được tạo thành từ 108 loại hoa với hơn 30.000 cành hoa xuất xứ Đà Lạt.

- Ảnh 6.

Việc trưng bày bó hoa này tạo nên điểm nhấn thú vị, thu hút rất nhiều người đến tham quan, chụp ảnh trong thời tiết mát mẻ của Đà Lạt.

- Ảnh 7.

Theo ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, việc tạo dựng bó hoa tươi khổng lồ lần này không chỉ là hình thành một sản phẩm du lịch mới, mà còn là dịp để quảng bá, tôn vinh hoa và nghề trồng hoa của Đà Lạt - Lâm Đồng.

- Ảnh 8.

Trong sáng 15-12, không khí trước Vườn hoa Đà Lạt trở nên rộn ràng khi có hàng ngàn người đến check-in.

Đèo D'ran thông xe, đường lên Đà Lạt lưu thông ổn định

Đèo D'ran thông xe, đường lên Đà Lạt lưu thông ổn định

Đà Lạt: Sập mái nhà đang thi công, một công nhân tử vong

(NLĐO) - Trong lúc sửa chữa ngôi nhà trên đường Phù Đổng Thiên Vương (phường Lâm Viên – Đà Lạt), một phần mái nhà đổ sập khiến một công nhân tử vong.

Khởi tố, bắt tạm giam kẻ trộm túi xách của Hoa hậu Mexico ở Đà Lạt

(NLĐO) - Trước khi trộm túi xách của Hoa hậu Mexico ở Quảng trường Lâm Viên, Nguyễn Lâm Thái đang thụ án 14 tháng tù treo vì tội "Trộm cắp tài sản".

Đà Lạt: Sập mái nhà đang thi công, một công nhân tử vong

(NLĐO) - Trong lúc sửa chữa ngôi nhà trên đường Phù Đổng Thiên Vương (phường Lâm Viên – Đà Lạt), một phần mái nhà đổ sập khiến một công nhân tử vong.

