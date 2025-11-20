CLIP: Chè cua và những món ăn hấp dẫn từ đặc sản cua Cà Mau

Ngày 20-11, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) tỉnh Cà Mau cho biết Ngày hội Cua Cà Mau lần thứ II – năm 2025 có hơn 300 gian hàng trưng bày, triển lãm thương mại ngành cua cùng với các sản phẩm khởi nghiệp và sản phẩm OCOP.

Ngày hội Cua Cà Mau lần thứ II – năm 2025 diễn ra từ ngày 16 đến 22-11 là dịp để quảng bá tiềm năng, thế mạnh về kinh tế, văn hóa, du lịch cũng như tiềm năng đầu tư và triển vọng phát triển bền vững. Đồng thời, là cơ hội để Cà Mau kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư vào địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Ngô Vũ Thăng cho hay tỉnh có diện tích nuôi cua biển kết hợp trong vuông tôm hơn 360.000 ha, nuôi bán thâm canh khoảng 200 ha… với sản lượng hàng năm ước đạt trên 31.000 tấn.

"Cua Cà Mau đã xác lập bảo hộ chỉ dẫn địa lý, được đánh giá là loại cua ngon và chất lượng nhất Việt Nam. Loài đặc sản này được người dùng trong và ngoài nước ưa chuộng thông qua danh tiếng và chất lượng, như: thịt săn chắc, ngon ngọt và nhiều chất dinh dưỡng" – ông Thăng chia sẻ.

Theo ghi nhận của phóng viên, những gian hàng ẩm thực chế biến các món ăn từ cua Cà Mau luôn thu hút đông du khách đến tham quan và thưởng thức. Sau khi dùng thử, họ không những khen ngon mà còn quyết định bỏ ra số tiền lớn để mua cua biển "made in" Cà Mau về cho gia đình và người thân.

Dưới đây là những hình ảnh các món ăn được chế biến từ đặc sản cua Cà Mau:

Chè cua, món ăn được nhiều du khách đánh giá cao vì chất lượng và sự sáng tạo trong ẩm thực

Thịt với gạch cua biển được làm nhân và bao quanh bởi lớp bột còn nước chè thì có vị ngọt thanh của đường phèn cùng hương thơm nhẹ của gừng

Đầu bếp chế biến và trưng bày các món ăn từ cua biển Cà Mau



