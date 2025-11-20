VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
Du lịch xanh
image

CLIP: Chè cua và những món ăn hấp dẫn từ đặc sản cua Cà Mau

Phóng sự ảnh-clip: Vân Du -

(NLĐO) – Các gian hàng ẩm thực đặc sản cua Cà Mau luôn thu hút đông du khách đến tham quan và thưởng thức

Video liên quan

Khai mạc Lễ hội ẩm thực cua Cà Mau với 100 gian hàng đặc sản

Khai mạc Lễ hội ẩm thực cua Cà Mau với 100 gian hàng đặc sản

Ẩm thực 18/11/2025

VIDEO: Trải nghiệm khó quên tại cánh đồng điện gió tuyệt đẹp ở Cà Mau

Du lịch xanh 12/10/2025
Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau gợi ý giải pháp định vị thương hiệu du lịch

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau gợi ý giải pháp định vị thương hiệu du lịch

Tiêu điểm 28/09/2025

Ngày 20-11, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) tỉnh Cà Mau cho biết Ngày hội Cua Cà Mau lần thứ II – năm 2025 có hơn 300 gian hàng trưng bày, triển lãm thương mại ngành cua cùng với các sản phẩm khởi nghiệp và sản phẩm OCOP.

Ngày hội Cua Cà Mau lần thứ II – năm 2025 diễn ra từ ngày 16 đến 22-11 là dịp để quảng bá tiềm năng, thế mạnh về kinh tế, văn hóa, du lịch cũng như tiềm năng đầu tư và triển vọng phát triển bền vững. Đồng thời, là cơ hội để Cà Mau kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư vào địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Ngô Vũ Thăng cho hay tỉnh có diện tích nuôi cua biển kết hợp trong vuông tôm hơn 360.000 ha, nuôi bán thâm canh khoảng 200 ha… với sản lượng hàng năm ước đạt trên 31.000 tấn.

"Cua Cà Mau đã xác lập bảo hộ chỉ dẫn địa lý, được đánh giá là loại cua ngon và chất lượng nhất Việt Nam. Loài đặc sản này được người dùng trong và ngoài nước ưa chuộng thông qua danh tiếng và chất lượng, như: thịt săn chắc, ngon ngọt và nhiều chất dinh dưỡng" – ông Thăng chia sẻ.

Theo ghi nhận của phóng viên, những gian hàng ẩm thực chế biến các món ăn từ cua Cà Mau luôn thu hút đông du khách đến tham quan và thưởng thức. Sau khi dùng thử, họ không những khen ngon mà còn quyết định bỏ ra số tiền lớn để mua cua biển "made in" Cà Mau về cho gia đình và người thân.

Dưới đây là những hình ảnh các món ăn được chế biến từ đặc sản cua Cà Mau:

CLIP: Những món ăn hấp dẫn từ đặc sản cua Cà Mau - Ảnh 1.

CLIP: Những món ăn hấp dẫn từ đặc sản cua Cà Mau - Ảnh 2.

Chè cua, món ăn được nhiều du khách đánh giá cao vì chất lượng và sự sáng tạo trong ẩm thực

CLIP: Những món ăn hấp dẫn từ đặc sản cua Cà Mau - Ảnh 3.

CLIP: Những món ăn hấp dẫn từ đặc sản cua Cà Mau - Ảnh 4.

Thịt với gạch cua biển được làm nhân và bao quanh bởi lớp bột còn nước chè thì có vị ngọt thanh của đường phèn cùng hương thơm nhẹ của gừng

CLIP: Những món ăn hấp dẫn từ đặc sản cua Cà Mau - Ảnh 5.

CLIP: Những món ăn hấp dẫn từ đặc sản cua Cà Mau - Ảnh 6.

CLIP: Những món ăn hấp dẫn từ đặc sản cua Cà Mau - Ảnh 7.

CLIP: Những món ăn hấp dẫn từ đặc sản cua Cà Mau - Ảnh 8.

CLIP: Những món ăn hấp dẫn từ đặc sản cua Cà Mau - Ảnh 9.

CLIP: Những món ăn hấp dẫn từ đặc sản cua Cà Mau - Ảnh 10.

Đầu bếp chế biến và trưng bày các món ăn từ cua biển Cà Mau


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo