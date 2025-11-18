HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Khai mạc Lễ hội ẩm thực cua Cà Mau với 100 gian hàng đặc sản

Ngọc Vân

(NLĐO) – Hàng ngàn người dân và du khách ở TP HCM đã dự Lễ hội ẩm thực cua Cà Mau 2025, thưởng thức đặc sản và khám phá văn hóa vùng cực Nam

Tối 18-11, Lễ hội ẩm thực cua Cà Mau 2025 chính thức khai mạc tại Nhà Văn hóa Thanh Niên (số 4 Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn, TP HCM). Đây cũng là một trong những hoạt động của Ngày hội "Xin chào Cà Mau" do UBND tỉnh Cà Mau và UBND TP HCM phối hợp tổ chức.

Sự kiện diễn ra trong 4 ngày, từ 18 đến 22-11, mở cửa phục vụ công chúng từ 9 giờ đến 22 giờ mỗi ngày, quy tụ 100 gian hàng trưng bày và giới thiệu đặc sản Cà Mau và các vùng miền.

Khai mạc Lễ hội Ẩm thực Ngày hội Cua Cà Mau 2025 tại TP HCM - Ảnh 1.

Các tiết mục văn nghệ chào mừng khai mạc Lễ hội ẩm thực cua Cà Mau tại TP HCM

Khai mạc Lễ hội Ẩm thực Ngày hội Cua Cà Mau 2025 tại TP HCM - Ảnh 2.

Ông Huỳnh Chí Nguyện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, phát biểu khai mạc chương trình

Tại lễ khai mạc, ông Huỳnh Chí Nguyện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, nhấn mạnh: Cà Mau là vùng đất cực Nam Tổ quốc, sở hữu hệ sinh thái đa dạng, giàu tài nguyên và bản sắc văn hóa. Thương mại – du lịch – ẩm thực luôn là mũi nhọn phát triển, trong đó cua Cà Mau trở thành sản vật tiêu biểu, nổi tiếng, được thị trường trong và ngoài nước đón nhận.

Ông Huỳnh Chí Nguyện khẳng định việc tổ chức lễ hội tại TP HCM là cơ hội giới thiệu sản vật như tôm, cua Cà Mau và giá trị văn hóa – ẩm thực của vùng đất cực Nam đến công chúng, đồng thời thúc đẩy giao thương và hợp tác giữa TP HCM và tỉnh Cà Mau.

Khai mạc Lễ hội Ẩm thực Ngày hội Cua Cà Mau 2025 tại TP HCM - Ảnh 3.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc lễ hội.

Theo ban tổ chức, lễ hội năm nay được bố trí 4 không gian chính. Khu triển lãm tái hiện đời sống, văn hóa rừng – biển Cà Mau với mô hình, hình ảnh và biểu tượng đặc sắc; khu trưng bày giới thiệu hơn 100 gian hàng đặc sản vùng miền, kết nối giao thương với các sản phẩm từ cua, tôm khô, tôm thẻ, khô cá, yến sào, bánh phồng tôm, chả lụa…

Khai mạc Lễ hội Ẩm thực Ngày hội Cua Cà Mau 2025 tại TP HCM - Ảnh 4.

Các đại biểu tham quan và trực tiếp trải nghiệm các gian hàng ẩm thực, trò chuyện với đơn vị tham gia.

Điểm nhấn là khu chế biến và trình diễn ẩm thực, nơi các nghệ nhân và đầu bếp đến từ Cà Mau và TP HCM trực tiếp chế biến các món cua, hải sản đặc trưng, hướng dẫn thực khách chọn cua, chế biến món ngon và tìm hiểu nghề biển – nghề cua. Du khách còn được thưởng thức tại chỗ và khám phá mô hình nuôi cua sinh thái đặc trưng của tỉnh Cà Mau.

Khai mạc Lễ hội Ẩm thực Ngày hội Cua Cà Mau 2025 tại TP HCM - Ảnh 5.

Không gian ẩm thực sôi động với các nghệ nhân, đầu bếp trực tiếp chế biến món ăn, đem đến trải nghiệm gần gũi cho người dân và du khách.

Khu vực sân khấu là điểm giao lưu văn hóa – nghệ thuật, nơi du khách được thưởng thức đờn ca tài tử, dân ca đồng bằng sông nước, trình diễn trang phục truyền thống, câu chuyện nghề biển – nghề cua, cùng các tiết mục âm nhạc dân gian và hiện đại.

Du khách cũng có cơ hội gặp gỡ nghệ nhân, doanh nghiệp, tìm hiểu hành trình xây dựng thương hiệu và giữ gìn bản sắc ẩm thực đặc trưng vùng đất cực Nam.

Trước giờ khai mạc, các gian hàng ẩm thực đã đông kín người dân và du khách thưởng thức các món hấp dẫn từ cua, tôm; theo dõi nghệ nhân chế biến. Nhiều gia đình còn đưa con nhỏ đến trải nghiệm, tìm hiểu mô hình nuôi cua sinh thái dưới tán rừng.

Khai mạc Lễ hội Ẩm thực Ngày hội Cua Cà Mau 2025 tại TP HCM - Ảnh 6.

Rất đông người dân và du khách có mặt từ sớm, háo hức tham quan và thưởng thức ẩm thực tại lễ hội.

Sự kiện hứa hẹn trở thành điểm đến lan tỏa giá trị ẩm thực – văn hóa đặc trưng vùng đất Cà Mau, đồng thời mở ra cơ hội giao thương, du lịch và nâng tầm thương hiệu sản phẩm địa phương.

Khai mạc Ngày hội Cua Cà Mau

Khai mạc Ngày hội Cua Cà Mau

(NLĐO) – Cua Cà Mau là biểu tượng văn hóa, kết tinh giữa thiên nhiên và sự cần cù trong lao động của người dân

"Vua cua" Cà Mau năm 2022 giờ ra sao?

(NLĐO) – "Vua cua" Cà Mau nặng 1,452 kg sau khi tiêm formol có thể bảo quản tiêu bản ở trạng thái nguyên vẹn trong hàng chục năm

Khai mạc lễ hội ẩm thực Bắc - Trung - Nam

(NLĐ) - Lễ hội Ẩm thực ba miền Bắc - Trung - Nam đã khai mạc tại TP Tuy Hòa (Phú Yên) vào tối 6-7, với hơn 40 gian hàng của 25 đơn vị đến từ 15 tỉnh, thành trong cả nước.

