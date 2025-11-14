VIDEO
image

CLIP: Độc đáo cuộc thi bắt vịt đồng mùa nước nổi ở An Giang

Tin - ảnh - clip: HOA NẮNG -

(NLĐO) - Lần đầu tiên UBND phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang tổ chức các trò chơi dân gian mùa nước nổi với nhiều hoạt động sôi nổi

Ngày 14-11, UBND phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang tổ chức khai mạc trò chơi dân gian mùa nước nổi lần thứ nhất năm 2025.

CLIP: Rộn ràng trò chơi thi bắt vịt mùa nước nổi ở An Giang - Ảnh 1.

Các đại biểu tham dự ngày hội

Với chủ đề "Trò chơi dân gian mùa nước nổi", ngày hội tạo sân chơi lành mạnh, rèn luyện thể chất; đồng thời gắn kết người dân qua các hoạt động tập thể, góp phần rèn luyện sức khỏe và nâng cao thành tích, phát huy phong trào văn hóa, thể dục, thể thao địa phương.

Ngày hội diễn ra sôi nổi, rộn ràng với nhiều hoạt động độc đáo mang đặc trưng vùng sông nước, thu hút hàng ngàn người dân và du khách tới tham gia, cổ vũ, vui chơi, trải nghiệm.

Các trò chơi như đua thân chuối, kéo co, đập nồi.. tạo được sức hấp dẫn đối với người tham gia ở mọi độ tuổi. Đặc biệt, điểm nhấn của ngày hội là trò chơi thi bắt vịt đồng mùa nước nổi. Hơn 70 vận động viên tham gia tranh tài sôi nổi, hấp dẫn ở nội dung này.

Ông Trần Minh Đức, Bí thư Đảng ủy phường Mỹ Thới, cho biết lần đầu tiên địa phương tổ chức trò chơi dân gian mùa nước nổi.

CLIP: Rộn ràng trò chơi thi bắt vịt mùa nước nổi ở An Giang - Ảnh 2.

CLIP: Rộn ràng trò chơi thi bắt vịt mùa nước nổi ở An Giang - Ảnh 3.

Các vận động viên tranh tài đua thân chuối

CLIP: Rộn ràng trò chơi thi bắt vịt mùa nước nổi ở An Giang - Ảnh 4.

Hoạt động thả vịt xuống đồng nước nổi

CLIP: Rộn ràng trò chơi thi bắt vịt mùa nước nổi ở An Giang - Ảnh 5.

CLIP: Rộn ràng trò chơi thi bắt vịt mùa nước nổi ở An Giang - Ảnh 6.

CLIP: Rộn ràng trò chơi thi bắt vịt mùa nước nổi ở An Giang - Ảnh 7.

Các vận động viên tranh nhau bắt vịt

CLIP: Rộn ràng trò chơi thi bắt vịt mùa nước nổi ở An Giang - Ảnh 8.

Ông Trần Minh Đức (đội nón) trao thưởng cho các vận động viên bắt vịt

"Đây là một hoạt động văn hóa và thể thao dân gian diễn ra sôi động trong mùa nước nổi, thu hút sự tham gia của người dân và du khách. Hoạt động này mô phỏng cuộc sống lao động và sinh hoạt của người dân vùng sông nước, với các trò chơi dân gian như đập nồi, kéo co, bắt vịt, đua thân chuối để giải trí, gắn kết cộng đồng và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống" - ông Đức nói.

