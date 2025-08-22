TP HCM sắp có ngày hội "Món ngon từ Bún"

Sáng 22-8, Hiệp hội Du lịch TP HCM đã có cuộc họp thông tin về Ngày hội Sợi Gạo Việt lần thứ 1 năm 2025 với chủ đề "Món ngon từ Bún".

Sự kiện diễn ra từ ngày 16 đến 19-10 tại Công viên 23-9, phường Bến Thành và mở cửa miễn phí cho khách tham quan. Đây là lần đầu tiên TP HCM tổ chức ngày hội ẩm thực chuyên biệt về sợi gạo.

Theo bà Nguyễn Thị Khánh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP HCM, chương trình sẽ mang đến cho công chúng không gian văn hóa ẩm thực đặc sắc, tôn vinh giá trị truyền thống cũng như sự sáng tạo trong ẩm thực Việt Nam.

“Ngày hội Sợi Gạo Việt 2025 kỳ vọng trở thành điểm nhấn văn hóa – ẩm thực của thành phố, không chỉ giới thiệu những món ăn đặc sắc từ bún mà còn tái hiện nhiều không gian trải nghiệm kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Ban tổ chức dự kiến sự kiện sẽ thu hút khoảng 100.000 lượt khách” - bà Khánh cho biết.

Với chủ đề "Món ngon từ bún", sự kiện sẽ giới thiệu hàng chục món bún đặc trưng khắp ba miền, từ bún chả Hà Nội, bún cá rô đồng Hải Phòng, bún bò Huế, bún riêu, bún mắm Cần Thơ, đến bún cá Nha Trang, bún nước lèo Sóc Trăng... Ngoài ra còn có các món nổi tiếng khác từ sợi gạo như phở, hủ tiếu, bánh hỏi, bánh tằm.

Ban tổ chức cho biết ngày hội dự kiến quy tụ 100-150 gian hàng, trưng bày và giới thiệu các sản phẩm bột làm bún, bún tươi, sợi gạo, gia vị chế biến cùng nhiều món ăn kèm. Khách tham quan có thể tìm hiểu quy trình làm sợi gạo truyền thống, thưởng thức món ăn tại chỗ, giao lưu cùng các chuyên gia ẩm thực, đồng thời tham gia nhiều hoạt động văn hóa, giải trí.

Ông Trịnh Nguyễn Hùng Dũng, chủ thương hiệu Phở Phát Tài – một startup trong lĩnh vực ẩm thực du lịch, cho biết đơn vị sẽ mang đến món phở bò truyền thống.

"Vị trí tổ chức năm nay tại công viên 23-9 rất thuận lợi. Chúng tôi kỳ vọng sức hút của ngày hội sẽ lôi cuốn đông đảo du khách quốc tế lẫn người dân thành phố đến tham dự và trải nghiệm" - ông Dũng nói.

Phát Tài sẽ mang hình ảnh "Gánh Phở" trên xe lưu động tới du khách trong và ngoài nước.

Liên quan đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, bà Nguyễn Thị Khánh nhấn mạnh công tác này rất quan trọng và được đặt lên hàng đầu. Ban tổ chức đã phối hợp với các thương hiệu bún uy tín cung cấp bún sạch cho các gian hàng ẩm thực để phục vụ thực khách tại sự kiện.

"Chúng tôi cũng phối hợp chặt chẽ với Sở An toàn Thực phẩm TP HCM từ việc đề nghị các đơn vị tham gia gian hàng chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ, thủ tục cần thiết khi tham gia sự kiện đến việc tổ chức hướng dẫn việc chấp hành an toàn vệ sinh thực phẩm và thực hiện công tác kiểm tra thực tế trong thời gian 4 ngày diễn ra sự kiện. Các gian hàng cũng sẽ công khai, niêm yết giá để khách biết" – bà Khánh nói thêm.

