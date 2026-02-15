VIDEO
CLIP: Nhà vườn tất bật thu hoạch quýt hồng Lai Vung ngày cuối để đón Tết

Phóng sự ảnh - clip: TÂM MINH - PHÚC NGUYÊN

(NLĐO) - Sau hơn một tháng khai thác du lịch, đến nay, nhà vườn bắt đầu thu hoạch trái bán cho thương lái. Năm nay, giá quýt hồng Tết không tăng

Cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhiều nhà vườn trồng quýt hồng Lai Vung tại xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp đang tất bật thu hoạch trái để phục vụ thị trường Tết. Dự kiến, việc thu hoạch sẽ dứt điểm trong ngày 28 Tết.

Nhà vườn tất bật thu hoạch quýt hồng ngày cuối để đón Tết - Ảnh 1.

Nhà vườn tất bật thu hoạch quýt hồng ngày cuối để đón Tết - Ảnh 2.

Nhà vườn tất bật thu hoạch quýt hồng ngày cuối để đón Tết - Ảnh 3.

Trái quýt chín mọng mang đến nhiều hy vọng cho nông dân thủ phủ quýt hồng

Theo UBND xã Hòa Long, vụ quýt hồng Tết năm 2026 có năng suất và chất lượng cao hơn năm 2025. Dự kiến, sản lượng vụ Tết đạt khoảng 1.700 tấn. Mấy ngày qua, thương lái đến thu mua tại vườn với giá từ 60.000 - 80.000 đồng/kg (loại 1), loại 2 giá 45.000 - 50.000 đồng/kg.

Đang tất bật với việc thu hoạch vườn quýt của gia đình, ông Đoàn Anh Kiệt (ngụ xã Hòa Long), chia sẻ: "Sau hơn một tháng khai thác du lịch, đến nay, tôi bắt đầu thu hoạch trái bán cho thương lái. Năm nay, giá quýt Tết không tăng.

Điều khiến quýt hồng có giá trị tăng cao là do nhà vườn sản xuất quýt hồng không tập trung cho ra trái trong dịp Tết mà còn cho ra trái rải vụ. Bên cạnh đó, nhà vườn đã ý thức được lợi ích từ quy trình sản xuất quýt hồng theo hướng an toàn, hữu cơ và chế biến thêm nhiều sản phẩm giá trị gia tăng cho quýt hồng…".

Nhà vườn tất bật thu hoạch quýt hồng ngày cuối để đón Tết - Ảnh 4.

Nhà vườn tất bật thu hoạch quýt hồng ngày cuối để đón Tết - Ảnh 5.

Nhà vườn tất bật thu hoạch quýt hồng ngày cuối để đón Tết - Ảnh 6.

Nhà vườn tất bật thu hoạch quýt hồng ngày cuối để đón Tết - Ảnh 7.

Nhà vườn tất bật thu hoạch quýt hồng ngày cuối để đón Tết - Ảnh 8.

Nhà vườn đang tất bật thu hoạch quýt hồng trong ngày 28 Tết

Nhà vườn tất bật thu hoạch quýt hồng ngày cuối để đón Tết - Ảnh 9.

Nhà vườn tất bật thu hoạch quýt hồng ngày cuối để đón Tết - Ảnh 10.

Nhà vườn tất bật thu hoạch quýt hồng ngày cuối để đón Tết - Ảnh 11.

Mùa quýt hồng Tết năm nay, nông dân phấn khởi khi giá quýt ổn định.

Nhà vườn tất bật thu hoạch quýt hồng ngày cuối để đón Tết - Ảnh 12.

Sau hơn một tháng mở cửa đón khách, ông Đoàn Anh Kiệt thu hoạch quýt hồng để cung ứng cho thị trường Tết Nguyên đán. Vụ quýt Tết năm nay, vườn quýt của gia đình ông Kiệt cung ứng ra thị trường khoảng 10 tấn trái.

Nhà vườn tất bật thu hoạch quýt hồng ngày cuối để đón Tết - Ảnh 13.

Nhà vườn tất bật thu hoạch quýt hồng ngày cuối để đón Tết - Ảnh 14.

Sau khi thu hoạch, quýt hồng sẽ được nông dân cho vào giỏ mang ra điểm tập kết

Nhà vườn tất bật thu hoạch quýt hồng ngày cuối để đón Tết - Ảnh 15.

Nhà vườn tất bật thu hoạch quýt hồng ngày cuối để đón Tết - Ảnh 16.

Nông dân lựa quýt hồng để giao cho khách.

Nhà vườn tất bật thu hoạch quýt hồng ngày cuối để đón Tết - Ảnh 17.

Quýt hồng được bao trái kỹ lưỡng để giao đi cho khách các tỉnh, thành

Nhà vườn tất bật thu hoạch quýt hồng ngày cuối để đón Tết - Ảnh 18.

Nhà vườn tất bật thu hoạch quýt hồng ngày cuối để đón Tết - Ảnh 19.

Mùa quýt Tết mang lại thu nhập cho đội ngũ lao động địa phương

    Thông báo