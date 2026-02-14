HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Thuê xe tự lái dịp Tết: Hết loại giá rẻ

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) - Thị trường cho thuê xe tự lái dịp Tết đang thiếu dòng phổ thông giá rẻ do quá nhiều khách chọn

Cũng như mọi năm, những ngày cận Tết năm nay, nhiều người lại tìm đến các dịch vụ cho thuê xe tự lái, thuê xe về quê do giá vé máy bay, xe lửa tăng cao hoặc không mua được vé. Có người còn tính toán rằng thuê xe tự lái về quê sẽ thuận tiện hơn trong việc đi chúc Tết, vui chơi.

Thuê xe tự lái cận Tết 2026: Giá rẻ cạn kiệt , tìm xe khó khăn - Ảnh 1.

Các mẫu xe phổ thông giá rẻ cho thuê không còn

Anh Lê Thanh Tùng (ở phường Bình Trưng, TP HCM) cho biết anh dự định sau Tết mới về quê miền Tây. Do đổi kế hoạch về quê trước Tết nên anh tìm thuê xe tự lái ở nhiều nơi nhưng không còn loại 7 chỗ nào giá hợp lý. Ngay cả các mẫu xe hạng B 4 chỗ cũng không còn.

Bên cho thuê thông bảo chỉ còn xe giá cao, thuê 10 ngày giá 20 triệu đồng. Với 10 - 15 triệu đồng thì chỉ thuê được xe phổ thông, song cách nay cả tuần cũng được thuê hết.

Thuê xe tự lái cận Tết 2026: Giá rẻ cạn kiệt , tìm xe khó khăn - Ảnh 2.

Nhu cầu thuê xe tự lái tăng mạnh dịp Tết năm nay

Anh Chu Phát Đạt, Giám đốc Nền tảng cho thuê xe tự lái Ibookcar, cho biết gần 30 ô tô đã cho thuê hết từ đầu tháng 2, với mức giá tăng 100% so với ngày thường. Sau đó, khách hàng liên hệ hỏi thuê xe liên tục, nhất là trong 2 ngày nay.

Theo ông Lê Khắc Hiếu, Giám đốc Công ty TNHH Bonbon Mobility Việt Nam (app thuê xe tự lái Bonboncar), nhu cầu thuê xe dịp Tết này tăng cao. Khách đã liên hệ đặt kín xe của Bonboncar. Công ty phải nỗ lực tìm kiếm thêm nguồn xe để đáp ứng phần nào nhu cầu đang tăng mạnh.

Vệ sinh xe để chuẩn bị giao cho khách thuê

Ông Nguyễn Văn Long, Giám đốc Công ty TNHH Sigo Việt Nam, cho rằng thị trường thuê xe đang thiếu dòng phổ thông do khách chọn quá nhiều. Hiện tại, các chỗ cho thuê xe rất khó đáp ứng nhu cầu khách hàng về những mẫu giá rẻ. Tuy nhiên, các mẫu xe tiền tỉ hiện vẫn còn, do mức giá thuê cao gấp đôi.

Tin liên quan

Giá thuê xe tự lái Tết dương lịch tăng mạnh

Giá thuê xe tự lái Tết dương lịch tăng mạnh

Với 4 ngày nghỉ dịp Tết dương lịch 2026, nhiều gia đình đã lên kế hoạch thuê xe tự lái đi chơi hoặc về quê.

Thuê xe tự lái đi chơi lễ 30-4 hay ở lại TP HCM xem diễu binh?

(NLĐO) - Dịp lễ 30-4 năm nay, TP HCM tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm quy mô lớn nên nhiều người chọn ở lại thành phố để cảm nhận không khí hào hùng chưa từng có

Mức phạt vi phạm tăng, thuê xe tự lái cũng sợ

Mức phạt vi phạm giao thông tăng mạnh từ đầu năm 2025 có thể ảnh hưởng đến dịch vụ cho thuê xe tự lái dịp Tết

giá vé máy bay vé máy bay Tết thuê xe tự lái
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo