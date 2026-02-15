Cung hoàng đạo nào hết tiền lại có trong tuần lễ Tết Nguyên Đán?

Hãy cùng tạp chí Cosmopolitan tìm hiểu các dự báo về 12 cung hoàng đạo từ ngày 16-2 đến ngày 22-2.

Bạch Dương (21.3 – 19.4)

Trong công việc, Bạch Dương thể hiện khả năng ứng biến tốt, biết giữ kín thông tin quan trọng để bảo vệ bản thân, rất hợp xử lý dữ liệu và đánh giá rủi ro.

Tuy nhiên, về tiền bạc cần đặc biệt thận trọng, tránh các khoản đầu tư ngắn hạn hoặc quyết định cảm tính để phòng tránh rủi ro mất mát.

Kim Ngưu (20.4 – 20.5)

Tuần này, Kim Ngưu đứng trước bước ngoặt để định hướng lại.

Về tài chính, trọng tâm là lập kế hoạch thay vì hành động. Học cách quản lý tiền khôn khéo ngay từ bây giờ chính là chìa khóa để Kim Ngưu có cuộc sống tài chính ổn định sau này.

Song Tử (21.5 – 21.6)

Mọi chuyện với Song Tử khá thuận lợi nhờ khả năng giao tiếp khéo léo.

Tuần này là thời điểm vàng để làm việc nhóm và thảo luận ý tưởng. Những buổi thuyết trình hay đề xuất dự án sẽ diễn ra suôn sẻ, giúp cung hoàng đạo này nhận được sự ủng hộ lớn từ đồng nghiệp.

Cung hoàng đạo Bọ Cạp, Song Ngư, Thiên Bình được cho là nhóm bứt phá trong tuần lễ tết Nguyên Đán. Ảnh: ĐỨC ANH

Cự Giải (22.6 – 22.7)

Cự Giải có thể cảm thấy áp lực hơn. Cung hoàng đạo này dễ rơi vào trạng thái thiếu tự tin và lo sợ thất bại khi đối mặt với thử thách mới.

Tuy nhiên, thực tế không quá tệ. Cự Giải hãy can đảm bước một bước nhỏ, sự bế tắc sẽ được phá vỡ.

Sư Tử (23.7 – 22.8)

Tuần này không phải lúc để xông pha mạo hiểm mà là thời điểm lý tưởng để củng cố các thành quả đã đạt được. Sư Tử hãy tập trung vào việc xác nhận quy trình và tính khả thi dài hạn của các dự án.

Xử Nữ (23.8 – 22.9)

Trong công việc, sự tỉ mỉ giúp Xử Nữ ghi điểm, nhưng hãy tránh quá khắt khe với bản thân. Hợp tác tốt với đồng nghiệp sẽ giúp các dự án hiện tại tiến triển.

Do tài chính ở mức trung bình, cung hoàng đạo này nên ưu tiên các khoản chi tiêu thiết thực.

Thiên Bình (23.9 – 23.10)

Công việc khá tốt. Thiên Bình nên tận dụng khả năng ngoại giao để thắt chặt các mối quan hệ đồng nghiệp hoặc đối tác, giúp các dự án hiện tại vận hành mượt mà hơn.

Bọ Cạp (24.10 – 21.11)

Tài chính duy trì ở mức ổn định. Nhờ sự nghiệp thăng tiến, nguồn thu nhập được bảo đảm, giúp Bọ Cạp cảm thấy an tâm và tự tin hơn trong các quyết định chi tiêu lớn.

Nhân Mã (22.11 – 21.12)

Công việc có dấu hiệu khởi sắc nhưng đòi hỏi sự bền bỉ. Nhân Mã nên tập trung hoàn thành các nhiệm vụ còn dang dở thay vì vội vàng bắt đầu dự án mới.

Ma Kết (22.12 – 19.1)

Đây là thời điểm lý tưởng để Ma Kết củng cố các mối quan hệ đồng nghiệp và đối tác.

Thay vì làm việc độc lập, hãy tích cực phối hợp và lắng nghe ý kiến từ xung quanh để tối ưu hóa hiệu quả công việc. Sự kiên trì sẽ giúp các dự án hiện tại tiến triển tốt.

Bảo Bình (20.1 – 18.2)

Trong công việc, Bảo Bình dễ rơi vào trạng thái tiến thoái lưỡng nan, do dự giữa nhiều lựa chọn dẫn đến hành động trì trệ. Đây không phải do năng lực kém mà vì mâu thuẫn nội tại chưa được giải quyết.

Song Ngư (19.2 – 20.3)

Đây là tuần lễ rực rỡ nhất của Song Ngư.

Thu nhập tỉ lệ thuận với công sức bỏ ra, Song Ngư càng chăm chỉ, phần thưởng nhận được càng xứng đáng.

Trong công việc, cung hoàng đạo này bắt đầu hành động quyết liệt để hiện thực hóa các ý tưởng.



