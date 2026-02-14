Trang hoàng nhà cửa đón Tết, một người ở Quảng Trị tử vong

Lễ tang ông S. cuối năm khiến nhiều người không khỏi xót xa.



Ngày 14-2, lãnh đạo UBND xã Quảng Trạch, tỉnh Quảng Trị cho biết trên địa bàn vừa xảy ra 2 vụ tai nạn khi người dân trang trí nhà cửa dịp Tết.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ ngày 13-2, ông D.M.S. (61 tuổi, trú thôn Thanh Bình, xã Quảng Trạch) leo thang treo đèn trước hiên nhà thì bất ngờ trượt chân, ngã xuống đất. Người thân nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do chấn thương nặng, kèm bệnh lý nền, ông S. không qua khỏi vào tối cùng ngày.

Trước đó 4 ngày, cũng tại thôn Thanh Bình, ông D.V.Ng. (53 tuổi) trong lúc chỉnh sửa, lắp đặt vật dụng trang trí trước nhà đã bị ngã. Ông Ng. được xác định gãy 3 xương sườn và đang điều trị tại cơ sở y tế.

Theo UBND xã Quảng Trạch, đây là các tai nạn ngoài ý muốn trong sinh hoạt thường ngày. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân khi trang trí dịp lễ, Tết cần kiểm tra kỹ dụng cụ, đặt thang trên nền vững chắc, có người hỗ trợ khi làm việc trên cao; người lớn tuổi, sức khỏe yếu nên hạn chế leo trèo để phòng ngừa rủi ro.