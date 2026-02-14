HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Thêm nhiều địa điểm check-in dịp Tết

Hà Nguyễn

(NLĐO) - Càng đến sát Tết, TPHCM càng có nhiều địa điểm chụp hình check-in bắt mắt, thu hút sự chú ý của đông đảo người dân.

Các khu vui chơi, giải trí dịp Tết dành cho người dân và du khách đã và đang được hình thành ở TPHCM. Hầu hết đã chính thức đi vào hoạt động, chỉ còn vài nơi đang hoàn thiện những bước cuối cùng trước khi mở cửa.

Các công trình trang trí Tết đi vào giai đoạn hoàn thiện, thu hút người dân đến chụp ảnh

Theo ghi nhận, chiều 14-2, nhiều khu vực tại TPHCM đã đi vào hoạt động nhằm phục vụ người dân và du khách vui chơi, giải trí, chụp hình Tết.

Người dân TPHCM thích thú với địa điểm vui chơi, chụp ảnh mới

Khu tứ giác Lê Lợi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lê Thánh Tôn - Nguyễn Trung Trực được trang hoàng rực rỡ với chiếc cổng chào mang biểu tượng hoa hướng dương. Ở khu vực trung tâm là linh vật Xuân Bính Ngọ kết hợp cùng nhiều vật phẩm truyền thống của Việt Nam.

- Ảnh 1.
- Ảnh 2.
- Ảnh 3.
- Ảnh 4.

Khu tứ giác Lê Lợi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lê Thánh Tôn - Nguyễn Trung Trực.

Tại số 42 Chu Mạnh Trinh và 2-4-6 Nguyễn Huệ, cùng thuộc phường Sài Gòn, nhiều cây mai, đào và các vật phẩm ngày Tết được bố trí. Các màu sắc hòa vào nhau làm sáng rực cả một góc đường, chờ đợi người dân đến check-in.

- Ảnh 5.
- Ảnh 6.
- Ảnh 7.

Khu đất số 42 Chu Mạnh Trinh, phường Sài Gòn đã hoàn tất việc trang trí Tết.

- Ảnh 8.
- Ảnh 9.
- Ảnh 10.
- Ảnh 11.

Khu đất số 2-4-6 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn rực rỡ sắc màu ngày Tết.

Ông Lê Tấn Lộc cho biết gia đình ở Bình Chánh, đã lâu mới có dịp trở lại trung tâm TPHCM để tham quan dịp Tết. Lần này, ông đi cùng con gái. Chứng kiến khu vực trung tâm thành phố trang hoàng rực rỡ, ông càng háo hức.

