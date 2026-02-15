Sắc màu gia đình phủ sóng màn ảnh nhỏ Tết Bính Ngọ

Mùa phim truyền hình Tết Bính Ngọ 2026 khởi động sớm với nhiều tác phẩm mang không khí sum vầy, hài hước, đậm chất gia đình.

Từ những câu chuyện làm dâu, lập nghiệp đến yếu tố giả tưởng, hài dân gian. Điểm nhấn chung của mùa phim năm nay là các dự án khai thác bối cảnh đời sống quen thuộc, gần gũi miền quê Nam Bộ, tập trung vào tình thân và những xung đột rất "đời" trong dịp Tết.

Mở màn là "Nàng dâu miệt vườn" (đạo diễn Xuân Phước), câu chuyện xoay quanh một cô gái thành thị về quê ăn Tết và liên tục rơi vào tình huống tréo ngoe khi bị gia đình thúc chuyện chồng con. Những khác biệt lối sống, quan điểm hôn nhân tạo nên loạt tình tiết hài hước nhưng cũng không thiếu cảm xúc.

Phim quy tụ dàn diễn viên quen mặt như NSƯT Hoài Linh, Lương Thế Thành… đã lên sóng lúc 17 giờ 30 trên kênh THVL 1 từ ngày 9-2.

Phim "Nàng dâu miệt vườn" quy tụ dàn diễn viên quen mặt

Cùng đạo diễn, phim "Tết này có em" mang màu sắc gia đình, lập nghiệp. Xuyên suốt bộ phim là những câu chuyện cạnh tranh làm ăn, các mối quan hệ gia đình, tình yêu và hành trình lập nghiệp của các nhân vật trẻ.

Theo đó, phim kể câu chuyện về ông Bảy, chủ một nhà xe lâu năm, cùng cuộc cạnh tranh với đối thủ và hành trình khẳng định bản thân của thế hệ trẻ.

Tác phẩm kết hợp yếu tố tình cảm, hài hước lẫn thông điệp về sự gắn kết gia đình ngày xuân, lên sóng khung giờ vàng 20 giờ trên THVL1 từ ngày 14-2.

Có 2 bộ phim lên sóng dịp Tết Bính Ngọ, đạo diễn Xuân Phước cho rằng làm phim Tết luôn là một hành trình nhiều thử thách.

Theo anh, khán giả ngày Tết mong muốn được thư giãn, được cười thật sảng khoái sau một năm bộn bề, vì vậy yếu tố giải trí là điều không thể thiếu.

"Điều quan trọng là bộ phim vừa mang đến tiếng cười, niềm vui trong những ngày đầu năm, vừa đủ lắng đọng để khán giả cảm nhận được tình người, tình đất và tình quê một cách nhẹ nhàng, sâu sắc" - anh chia sẻ.

Phim "Thần Tài tập sự" "bắt trend" với dòng phim ngắn

Bên cạnh dòng phim dài tập truyền thống, thị trường còn xuất hiện xu hướng phim ngắn phát hành trên nền tảng số. "Thần Tài tập sự" là ví dụ tiêu biểu khi khai thác hình tượng Thần Tài - Thổ Địa dưới góc nhìn hiện đại, trẻ trung.

Các nhân vật "thần tiên" được đặt vào bối cảnh đời thường, tạo nên những tình huống dở khóc dở cười nhưng vẫn gửi gắm thông điệp tích cực về may mắn, sẻ chia đầu năm.

Mỗi tập dài khoảng 30-40 phút, phù hợp nhu cầu xem linh hoạt của khán giả trẻ.

Bên cạnh đó, màn ảnh nhỏ dịp Tết còn chào đón loạt phim mới đáng chú ý như "Sang xuân mình cưới" (6 tập, đạo diễn Võ Hồng Loan, phát sóng trên SCTV14 từ ngày 13-2), "Tết này em nổi tiếng" (đạo diễn Thái Hoàng Thanh Thảo, lên sóng VTV9 từ ngày 16-2) và "Tết ở viện dưỡng lão" (đạo diễn Trác Huỳnh Nhụt Tân, phát sóng trên SCTV14 từ ngày 19-2).