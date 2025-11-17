Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau được giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

Chiều 17-11, Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Ông Nguyễn Thành Tâm, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương (phải), trao quyết định cho ông Phạm Thành Ngại.

Theo đó, ông Phạm Thành Ngại, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Ông Phạm Thành Ngại được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025 – 2030; đồng thời giới thiệu để HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Phạm Thành Ngại năm nay 54 tuổi, quê quán tỉnh Cà Mau. Ông có trình độ thạc sĩ Luật Kinh tế, cử nhân Luật, Cao cấp Lý luận Chính trị - Hành chính.

Ông Phạm Thành Ngại từng đảm nhiệm các chức vụ như: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau (cũ); Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Năm Căn, tỉnh Cà Mau (cũ); Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Cà Mau (cũ); Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.

Cùng ngày, Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc điều động, chỉ định ông Trần Trí Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Ông Trần Trí Quang được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025 – 2030; đồng thời giới thiệu để HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long.