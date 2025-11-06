Bác sĩ kể về ca nối đôi bàn tay đứt lìa cho người đàn ông ở Đồng Tháp

Tối 6-11, bác sĩ chuyên khoa I Trần Phước Bình, Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM), cho biết các bác sĩ tại bệnh viện vừa phẫu thuật nối đôi bàn tay đứt lìa cho nam bệnh nhân P.T.C (40 tuổi, ngụ Đồng Tháp).

Sau 12 tiếng phẫu thuật, tay bệnh nhân hồng, ấm

Trước đó, vào khoảng 23 giờ ngày 16-10, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng sốc mất máu nặng, đa chấn thương với vết chém ở ngực, lưng và hai tay. Trong đó một bàn tay đứt lìa hoàn toàn, bàn tay còn lại đứt gần lìa chỉ còn một phần cầu da và xương.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân sau quá trình hồi phục

Ngay sau khi tiếp nhận, bệnh viện kích hoạt quy trình báo động đỏ, huy động lực lượng từ nhiều khoa gồm: Cấp cứu, chấn thương chỉnh hình, gây mê hồi sức. Sau khi tiến hành truyền máu, ổn định huyết động, bệnh nhân nhanh chóng được đưa thẳng vào phòng phẫu thuật.

BS Bình cho biết đây là một trong những ca phẫu thuật rất phức tạp và căng thẳng. Ca mổ kéo dài 12 tiếng với sự phối hợp của 3 ê-kíp Khoa Chấn thương chỉnh hình. Ê-kíp đầu xử lý ban đầu cả 2 chi, làm sạch, cố định xương và chuẩn bị cho vi phẫu. Đến rạng sáng, ê-kíp vi phẫu bàn tay tiếp tục thực hiện nối mạch máu, thần kinh và gân cho 2 bàn tay. Với bàn tay (phải) đứt gần lìa, các bác sĩ tiến hành kết hợp xương, nối lại mạch máu và thần kinh dưới kính hiển vi.

Song song đó, bàn tay (trái) bị đứt lìa hoàn toàn có nhiều trở ngại hơn do tổn thương phức tạp và tình trạng huyết động chưa ổn định. Thậm chí, có thời điểm ê-kíp phải mở lại vết mổ để tái nối mạch máu.

Đến 13 giờ hôm sau, ca phẫu thuật kết thúc thành công tốt đẹp, cả hai

bàn tay đều hồng, ấm và có tín hiệu sống tốt. Sau vi phẫu nối chi 10 ngày, bệnh nhân tiếp tục được ghép da bổ sung. Hiện sau một thời gian tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng, theo dõi các chỉ số sinh hiệu, tình trạng của bệnh nhân ổn định, 2 bàn tay đều sống tốt đã được xuất viện.

Theo BS Bình, kỹ thuật nối chi đứt lìa bằng vi phẫu là một dạng "siêu phẫu", đòi hỏi tay nghề cao và trang thiết bị hiện đại. Tại khoa, mỗi tua trực đều có bác sĩ vi phẫu chi, nhờ đó có thể tiếp nhận và xử trí kịp thời những trường hợp đứt lìa chi thể phức tạp ngay sau khi tiếp nhận.

BS Bình cũng cảnh báo thời gian gần đây, các trường hợp chấn thương được nhập viện ghi nhận do ẩu đả có xu hướng gia tăng, phần lớn liên quan đến những mâu thuẫn sau khi sử dụng rượu bia. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng được điều trị thành công nếu trước đó không được sơ cứu kịp thời và đúng phương pháp. "Khi xảy ra tai nạn, sơ cứu ban đầu đúng cách rất quan trọng. Bệnh nhân cần được cầm máu vết thương, nhanh chóng bảo quản phần chi đứt lìa bằng băng sạch đặt trong túi nilon kín, rồi cho túi vào thùng nước đá (không ngâm trực tiếp). Sau đó, nhanh chóng chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế có khả năng thực hiện vi phẫu để có thể được xử trí và điều trị kịp thời" - BS Bình chia sẻ.



