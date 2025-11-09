HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Xổ số miền Nam: Độc đắc “nổ” 3 lần tại Tây Ninh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Lâm Đồng

Thu Tâm

(NLĐO) - Kết quả xổ số miền Nam cho thấy tuần qua vé số trúng đặc biệt tại Tây Ninh, Vĩnh Long, Đồng Tháp và Lâm Đồng đến 3 lần; TP HCM và Cần Thơ 2 lần

Xổ số kiến thiết miền Nam tuần qua đã ghi nhận thêm nhiều khách hàng trở thành tỉ phú sau khi trúng giải đặc biệt.

Theo đó, vé số Bình Phước, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước mở thưởng ngày 1-11, giải đặc biệt (dãy số 539631) được xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh. Nơi đổi thưởng cho khách hàng là đại lý vé số Lan Hùng Tú ở phường Thành Điền, tỉnh Tây Ninh.

Xổ số miền Nam: Độc đắc nổ 3 lần tại Tây Ninh , Vĩnh Long , Đồng Tháp , Lâm Đồng - Ảnh 1.

Chủ đại lý vé số Lan Hùng Tú ở Tây Ninh đổi thưởng cho khách hàng trúng giải đặc biệt vé số Bình Phước

Vé số Long An, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An mở thưởng ngày 1-11, đã xác định khách hàng trúng giải đặc biệt (dãy số 313631) tại tỉnh Đồng Tháp. Nơi đổi thưởng cho khách hàng là đại lý vé số Hồng Tươi ở phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Vé số Hậu Giang, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang mở thưởng ngày 1-11, đã tìm thấy chủ nhân trúng giải đặc biệt (dãy số 495851) tại TP Cần Thơ.

Vé số Kiên Giang, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kiên Giang mở thưởng ngày 2-11, đã được đại lý vé số Chấn Nam ở phường Vị Thanh, TP Cần Thơ đổi thưởng giải đặc biệt (dãy số 145989).

Vé số Đà Lạt, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng mở thưởng ngày 2-11, đã được đại lý vé số Minh Thảo ở phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng đổi thưởng cho khách hàng trúng giải đặc biệt (dãy số 685624).

Vé số Tiền Giang, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang mở thưởng ngày 2-11, đã được xác định 14 tờ trúng giải đặc biệt (dãy số 145445) tại TP HCM.

Vé số Cà Mau, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau mở thưởng ngày 3-11, được đại lý vé số Nhựt Phụng và đại lý vé số Tùng Hiếu 2 ở phường Gò Công, tỉnh Đồng Tháp đổi thưởng cho những khách hàng trúng giải đặc biệt (dãy số 338191).

Vé số Vũng Tàu, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bà Rịa – Vũng Tàu mở thưởng ngày 4-11, giải đặc biệt (dãy số 157236) được xác định khách hàng ở Đức Hòa (tỉnh Tây Ninh) trúng thưởng. Nơi đổi thưởng cho vé trúng đặc biệt là đại lý vé số Tấn Sỹ 78 ở Tây Ninh.

Vé số Bạc Liêu, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu mở thưởng ngày 4-11, đã được đại lý vé số Hổ ở tỉnh Cà Mau đổi thưởng cho khách hàng trúng đặc biệt (dãy số 980288).

Vé số Sóc Trăng, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng mở thưởng vào ngày 5-11, đã được đại lý vé số Nhựt ở xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng đổi thưởng cho khách hàng trúng giải đặc biệt (dãy số 539621).

Vé số Đồng Nai, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Nai mở thưởng ngày 5-11, đã được đại lý vé số Kế Đáo ở phường Xuân Hương – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng xác nhận đổi thưởng cho chủ nhân trúng giải đặc biệt (dãy số 767459).

Vé số Bình Thuận, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Thuận mở thưởng ngày 6-11, đã được xác định giải đặc biệt (dãy số 386608) trúng tại tỉnh Vĩnh Long.

Vé số An Giang, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang mở thưởng ngày 6-11, được đại lý vé số Thanh Long ở Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đổi thưởng cho khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt (dãy số 359194).

Vé số Vĩnh Long, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long mở thưởng ngày 7-11, đã được tiệm vàng Kim Lan 2 ở Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long đổi thưởng cho một khách hàng trúng đặc biệt (dãy số 791214).

Xổ số miền Nam: Độc đắc nổ 3 lần tại Tây Ninh , Vĩnh Long , Đồng Tháp , Lâm Đồng - Ảnh 3.

Tiệm vàng Kim Lan 2 ở Vĩnh Long đổi thưởng cho người trúng đặc biệt 3 tờ vé số Vĩnh Long

Vé số Trà Vinh, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Trà Vinh mở thưởng ngày 7-11, giải đặc biệt (dãy số 765683) đã được đại lý vé số Minh Nhựt ở TP HCM đổi thưởng cho khách hàng may mắn.

Vé số Bình Phước, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước mở thưởng ngày 8-11, đã được đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long đổi thưởng cho khách hàng trúng giải đặc biệt (dãy số 476053).

Vé số Long An, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An mở thưởng ngày 8-11, đã được xác định giải đặc biệt (dãy số 336387) trúng tại tỉnh Tây Ninh. Nơi bán trúng thưởng là đại lý vé số Thần Tài ở xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh.

Như vậy, từ ngày 1-11 đến ngày 8-1, kết quả xổ số miền Nam ghi nhận giải đặc biệt trúng tại Tây Ninh, Vĩnh Long, Đồng Tháp và Lâm Đồng đến 3 lần; TP HCM và Cần Thơ 2 lần; Cà Mau 1 lần.

Tuần trước, giải đặc biệt trúng tại tỉnh Tây Ninh đến 4 lần.

