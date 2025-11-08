Chiều 8-11, thông tin từ đại lý vé số Thanh Long ở Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) cho biết nơi đây vừa đổi thưởng cho khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt (dãy số 359194) 2 tờ vé số An Giang, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang mở thưởng ngày 7-11.

Vé số An Giang trúng đặc biệt và an ủi tại Đồng Tháp. Ảnh: ĐLVS Thanh Long

Ngoài ra, đại lý vé số Thanh Long còn đổi thưởng cho những khách hàng trúng giải an ủi tổng cộng 49 tờ vé số An Giang mở thưởng ngày 7-11.

Cùng ngày mở thưởng với vé số An Giang, 9 tờ trúng giải đặc biệt (dãy số 765683) của vé số Trà Vinh đã được đại lý vé số Minh Nhựt ở TP HCM đổi thưởng cho khách hàng may mắn.

Trong khi đó, giải an ủi của vé số Tây Ninh, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh mở thưởng ngày 7-11, đã được đại lý vé số Hoàng Nhạn ở Cần Đước, tỉnh Tây Ninh đổi thưởng cho những khách hàng trúng thưởng.

Tây Ninh và TP HCM cũng là 2 địa bàn có người trúng giải an ủi vé số Trà Vinh mở thưởng ngày 7-11.

Vé số Trà Vinh trúng đặc biệt tại TP HCM. Ảnh: ĐLVS Minh Nhựt

Vé số Tây Ninh trúng an ủi tại Tây Ninh. Ảnh: ĐLVS Hoàng Nhạn

Vé số Vĩnh Long trúng đặc biệt và an ủi tại Vĩnh Long. Ảnh: Tiệm vàng Kim Lan 2 và tiệm vàng Phong Kim Lan

Còn vé số Vĩnh Long, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long mở thưởng ngày 7-11, đã xác định giải đặc biệt (dãy số 791214) và giải an ủi đều trúng tại Vĩnh Long. Nơi đổi thưởng cho khách hàng may mắn là tiệm vàng Kim Lan 2 và tiệm vàng Phong Kim Lan ở tỉnh Vĩnh Long.