CLIP: Tài xế bị đánh bất tỉnh trên đường, nghi do va chạm giao thông

Chiều 31-1, Công an xã Hòa Khánh cho biết đang phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tây Ninh xác minh, điều tra vụ việc tài xế ô tô bán tải liên tục đá vào người tài xế ô tô 7 chỗ khiến nạn nhân bất tỉnh tại chỗ.

Hình ảnh cắt từ clip

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 55 phút ngày 30-1, tài xế ô tô 7 chỗ, biển số TPHCM chạy song song cùng chiều với ô tô bán tải màu trắng biển số Long An (cũ) trên tuyến đường 825 qua địa phận xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh.

Khi đến trụ đèn tín hiệu giao thông cầu Ba Sa, tài xế ô tô 7 chỗ dừng chờ đèn đỏ. Cùng lúc, ô tô bán tải kè sát. Sau đó, tài xế xe bán tải bước xuống chặn đầu ô tô 7 chỗ.

Chỉ nói vài câu, tài xế xe bán tải liền lao vào đá liên tục vào đầu, mình, bụng làm tài xế ô tô 7 chỗ gục xuống đường bất động.

Dù phát hiện tài xế này không còn khả năng kháng cự nhưng tài xế xe bán tải vẫn tiếp tục có hành động định đánh tiếp. Người dân xung quanh đã phản ứng, có người la lớn: "Đánh chết người là ở tù đó".

Một thanh niên đi đường thấy tài xế ô tô 7 chỗ nguy kịch nên tìm cách đỡ dậy nhưng bất thành.

Nhiều người nhanh chóng đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Hậu Nghĩa cấp cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) trong tình trạng nguy kịch.

Vụ việc đang được công an củng cố chứng cứ để xử lý.