Khởi tố, bắt tạm giam tài xế “chuyến xe bão táp” ở Đồng Tháp

Tối 10-1, liên quan vụ "chuyến xe bão táp", Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam tài xế xe khách Nguyễn Đức Tín (SN 1982; ngụ xã Bình Ninh) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Tài xế Nguyễn Đức Tín tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp

Trước đó, ngày 7-1, Tín lái xe khách của hãng xe Hùng Hiếu (biển số 63B-013.64) trên đường cao tốc hướng từ TPHCM về Trung Lương. Khi đến đường dẫn cao tốc thuộc ấp 1, xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp thì xe khách xảy ra va chạm với xe tải cùng chiều, làm vỡ kính chiếu hậu bên phải xe khách. Sau đó, xe tải tiếp tục bỏ chạy.

Clip Xe khách Hùng Hiếu rượt đuổi một ô tô tải

Thay vì bình tĩnh dừng xe lại tìm cách giải quyết sự việc, Tín đã lái phương tiện với tốc độ cao, rượt đuổi theo xe tải một đoạn đường dài, đi không đúng phần đường, không giữ khoảng cách an toàn, không thắt dây an toàn, đánh võng, chuyển làn liên tục, quay đầu xe nhiều lần tại ngã ba trên tuyến đường dẫn cao tốc và Đường tỉnh 878, gây mất trật tự, an toàn giao thông.

Tại thời điểm xảy ra vụ việc, trên xe có 25 hành khách, làm gia tăng tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi vi phạm.

Hành vi của Tín tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, ảnh hưởng đến an toàn tính mạng, sức khỏe của hành khách trên xe, cũng như người và các phương tiện khác tham gia giao thông.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục điều tra để xử lý nghiêm theo quy định.