Vụ “chuyến xe bão táp” ở Đồng Tháp: Bắt tạm giam tài xế xe tải

Trọng Tín - Hải Đường -

(NLĐO) – Cả tài xế xe tải lẫn tài xế xe khách trong vụ “chuyến xe bão táp” ở Đồng Tháp đều bị bắt tạm giam về hành vi gây rối trật tự công cộng

Ngày 13-1, liên quan vụ "chuyến xe bão táp" ở Đồng Tháp, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 3 tháng đối với tài xế xe tải tên Lương Văn Quốc (SN 1995; ngụ phường Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra, xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Vụ “chuyến xe bão táp” ở Đồng Tháp: Bắt tạm giam tài xế xe tải - Ảnh 1.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp khởi tố bị can Lương Văn Quốc về hành vi gây rối trật tự công cộng. Ảnh: Trọng Tín

Trước đó, vào ngày 10-1, Công an tỉnh cũng đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với tài xế xe khách tên Nguyễn Đức Tín (SN 1981; ngụ xã Bình Ninh, tỉnh Đồng Tháp) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 7-1, tài xế Quốc lái xe tải trên hướng TPHCM về Trung Lương thì bị xe khách Hùng Hiếu, do tài xế Tín điều khiển, đã chuyển làn bất ngờ gây tình huống nguy hiểm ngay trước đầu xe.

Quốc tiếp tục điều khiển xe đến khi sắp ra khỏi cao tốc thì phát hiện xe khách trước đó nên tăng ga vượt lên để nói chuyện thì xảy ra va chạm làm vỡ kính chiếu hậu xe khách, sau đó Quốc tăng ga bỏ chạy trên làn đường khẩn cấp ra khỏi cao tốc.

Tài xế Tín đã lái xe với tốc độ cao, rượt đuổi theo xe tải một đoạn đường dài trên đường dẫn cao tốc, đi không đúng phần đường, không giữ khoảng cách an toàn, không thắt dây an toàn, đánh võng, chuyển làn liên tục, quay đầu xe nhiều lần tại ngã ba trên tuyến đường dẫn cao tốc và đường Tỉnh 878, gây mất trật tự, an toàn giao thông.

Tại thời điểm xảy ra vụ việc, có 25 hành khách trên xe khách làm gia tăng tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, ảnh hưởng đến an toàn tính mạng, sức khỏe của hành khách trên xe, cũng như người và các phương tiện khác tham gia giao thông, gây bức xúc trong dư luận.

Vụ “chuyến xe bão táp” ở Đồng Tháp: Bắt tạm giam tài xế xe tải - Ảnh 3.

Tài xế xe khách cũng bị khởi tố, bắt tạm giam vào ngày 10-1

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp tiến hành xác minh, triệu tập và xử lý nghiêm những người có liên quan, tạo sự đồng tình trong quần chúng nhân dân.

