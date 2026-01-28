HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

CLIP: Thêm 2 “chuyến xe bão táp” gây phẫn nộ khi chạy qua địa bàn Đồng Tháp

Hải Đường

(NLĐO) – Trước đó, liên quan “chuyến xe bão táp”, Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố, bắt tạm giam 2 tài xế

Sáng 28-1, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã nắm được thông tin và đang khẩn trương phối hợp với các ngành chức năng, chính quyền địa phương xác minh, xử lý nghiêm vụ 2 xe khách chèn ép, hành hung nhau trên Quốc lộ 80, đoạn qua địa bàn tỉnh.

Clip Thêm 2 "chuyến xe bão táp" chạy qua địa bàn Đồng Tháp

CLIP: Thêm 2 “chuyến xe bão táp” gây phẫn nộ khi chạy qua địa bàn Đồng Tháp - Ảnh 1.

CLIP: Thêm 2 “chuyến xe bão táp” gây phẫn nộ khi chạy qua địa bàn Đồng Tháp - Ảnh 2.

CLIP: Thêm 2 “chuyến xe bão táp” gây phẫn nộ khi chạy qua địa bàn Đồng Tháp - Ảnh 3.

Hình ảnh cắt ra từ clip

Trước đó, sáng cùng ngày, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh "rượt đuổi" kinh hoàng giữa 2 xe khách chạy tuyến Hà Tiên – Gia Lai và Cà Mau – Đắk Lắk.

Theo hình ảnh ghi lại, khi lưu thông trên Quốc lộ 80 (đoạn gần khu vực công viên Hòa Long, xã Hòa Long, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) thì 2 phương tiện này liên tục có hành vi chèn ép, cúp đầu xe nhau kéo dài gần 500m, bất chấp nguy hiểm đối với các phương tiện khác.

Chưa dừng lại, xe khách mang BKS 47H-078.xx (tuyến Cà Mau – Đắk Lắk) đã tăng tốc vượt lên, ép sát buộc xe khách tuyến Hà Tiên – Gia Lai phải dừng lại giữa đường. Ngay sau đó, khoảng 2-3 đối tượng từ xe 47H-078.xx nhảy xuống, hùng hổ xông lên xe đối phương.

Tại đây, nhóm người này dùng hung khí và tay chân liên tiếp đánh tới tấp vào tài xế và phụ xe khách tuyến Hà Tiên – Gia Lai. 

Vụ hành hung không chỉ khiến các nạn nhân bị thương mà còn làm hư hỏng 2 điện thoại di động và camera hành trình của xe. Chứng kiến cảnh tượng côn đồ, hàng chục hành khách trên xe phen hoảng loạn, la hét cầu cứu.

Đoạn clip sau khi đăng tải đã thu hút rất nhiều lượt bình luận bức xúc, phẫn nộ từ cộng đồng mạng. Đa số ý kiến đều bất bình trước hành động coi thường pháp luật, tính mạng hành khách của các đối tượng trên và mong muốn cơ quan chức năng sớm xử lý nghiêm để răn đe.

"Hiện chúng tôi đang khẩn trương xác minh để xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông và các hành vi liên quan đúng theo quy định pháp luật" - đại diện Phòng CSGT tỉnh Đồng Tháp khẳng định.

Trước đó, liên quan vụ "chuyến xe bão táp" ở Đồng Tháp, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 3 tháng đối với tài xế xe tải tên Lương Văn Quốc (SN 1995; ngụ phường Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long) và tài xế xe khách Nguyễn Đức Tín (SN 1981; ngụ xã Bình Ninh, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra, xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng.


Tin liên quan

Khởi tố, bắt tạm giam tài xế “chuyến xe bão táp” ở Đồng Tháp

Khởi tố, bắt tạm giam tài xế “chuyến xe bão táp” ở Đồng Tháp

(NLĐO) - Tài xế vụ “chuyến xe bão táp” ở Đồng Tháp đã điều khiển phương tiện với tốc độ cao, rượt đuổi theo xe tải một đoạn đường dài

NÓNG: Chuyển hồ sơ vụ “chuyến xe bão táp” ở Đồng Tháp sang cơ quan điều tra

(NLĐO)- Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp khẩn trương xác minh vụ việc theo chỉ đạo của Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh

Vụ "chuyến xe bão táp" ở Đồng Tháp: Cần phải xử lý nghiêm!

(NLĐO) – Sau khi Báo Người Lao Động đưa thông tin về "chuyến xe bão táp" ở Đồng Tháp, nhiều bạn đọc thể hiện sự phẫn nộ trước hành động của tài xế.

Đắk Lắk tỉnh Đồng Tháp gây rối trật tự công cộng Cà Mau công an tỉnh Gia Lai Hà Tiên chuyến xe bão táp
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo