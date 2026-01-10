Vụ "chuyến xe bão táp" ở Đồng Tháp: Cần phải xử lý nghiêm!

Theo đó, bạn đọc có tên là "HoiDongDu" tỏ ra bức xúc: "Tài xế chắc nghĩ giá cái gương chiếu hậu của xe mắc gấp ngàn lần tính mạng của bao nhiêu hành khách. Cơ quan chức năng xử lý tài xế mức phạt thích đáng".

Hành khách hoảng loạn trên "chuyến xe bão táp" ở Đồng Tháp

Tài xế xe khách làm việc với công an

Không phải lần đầu chạy ẩu

Trong khi đó, bạn đọc có email là "nguye**@gmail.com" thì nhận xét: "Xe hãng này thì kinh rồi!". Cùng quan điểm, bạn đọc "timdu**@gmail.com" phản ánh: "Xe trung chuyển của nhà xe này cũng rất ẩu khi lưu thông trong thành phố. Họ chạy và nhấn còi inh ỏi như là đường dành riêng của họ vậy".

Bạn đọc có tên "dvo13**@gmail.com" nói thẳng: "Tài xế nhà xe Hùng Hiếu chạy rất cẩu thả, xem thường luật giao thông và tính mạng hành khách lẫn những người đang lưu thông. Hôm trước tôi thấy xe Hùng Hiếu chạy từ Hùng Vương hướng ra bến xe miền Tây. Khi chạy đến giao lộ Hùng Vương - Ngô Quyền - Ngô Gia Tự, lúc này đang là đèn đỏ hướng Hùng Vương nhưng tài xế không dừng mà cho xe rẽ qua Ngô Gia Tự rồi chạy tiếp. Anh chị em lưu thông trên đường gặp xe khách nên tránh xa cho an toàn nhé!".

Đáp lại bình luận của bạn đọc nêu trên, bạn đọc "ta**@gmail.com" tỏ ra ngán ngẩm: "Bình thường xe Hùng Hiếu chạy trên đường cũng thật là "Hùng" nhưng mà không có "Hiếu"".

"Chạy kiểu này thì chuyển nghề là vừa!"

Bạn đọc có tên là "pqh**@gmail.com" đưa ra lời khuyên cho tài xế: "Lái xe khách mà máu nóng như vầy thì thua rồi! Giờ xe dịch vụ thì camera hành trình đầy đủ kèm thêm camera an ninh hai bên đường cũng nhiều nên việc xe tải va quẹt rồi bỏ chạy cũng không phải khó truy tìm, lái xe đang chở đầy khách mà chạy kiểu này thì chuyển nghề là vừa".

Bức xúc trước hành vi của tài xế, 2 bạn đọc có tên là "Thuon**@gmail.com" và "ngocd**@gmail.com" đưa ra đề nghị: "Nên tước bằng lái vĩnh viễn tài xế xe khách này".

Một bạn đọc khác có tên là "congt**@gmail.com" thì "chốt" lại rằng: "Tài xế liều lĩnh thường có nguyên nhân từ nhà xe thiếu kỷ cương. Mà như thế thì có ngày gây họa đối với người đi đường nên cần phải xử lý thật nghiêm".

Như đã thông tin, sáng 8-1, trên mạng xã hội TikTok xuất hiện 2 đoạn clip quay lại hình ảnh hành khách la hét, cầu cứu lẫn bức xúc trước việc một tài xế xe khách chạy từ hướng TPHCM về Mỹ Tho (tỉnh Đồng Tháp) rượt đuổi một xe tải.

Trên xe, nhiều hành khách bám vào thành ghế, quỳ xuống lối đi rồi liên tục kêu gọi, thậm chí van nài tài xế chạy chậm lại. Thế nhưng, tài xế vẫn bỏ ngoài tai và điều khiển xe khách tiếp tục rượt đuổi theo xe tải trong đêm với tốc độ rất nhanh…

Vào cuộc xác minh, Phòng CSGT tỉnh Đồng Tháp cho biết tài xế điều khiển xe khách là N.Đ.T. (44 tuổi; ngụ tỉnh Đồng Tháp); còn phương tiện chở hành khách là của hãng xe Hùng Hiếu, chạy tuyến TPHCM - Chợ Gạo - Mỹ Tho. Hình ảnh trong đoạn clip ghi lại cảnh hành khách hoảng loạn, xảy ra tại đoạn đường từ vòng xoay Thân Cửu Nghĩa hướng ra ngã tư Đồng Tâm.

Bước đầu làm việc, tài xế T. trình bày vào tối 7-1, khi đang lái xe khách ra hết đường cao tốc đến đoạn đường dẫn hướng về Trung Lương thì xảy ra va chạm nhẹ với xe tải (xe tải va vào gương chiếu hậu của xe khách).

Lúc đó, tài xế T. muốn đuổi theo xe tải để yêu cầu giải quyết. Tuy nhiên, tài xế xe tải không dừng lại mà tiếp tục chạy về hướng ngã tư Đồng Tâm nên tài xế T. điều khiển xe đuổi theo.

Quá trình điều khiển, tài xế T. có các hành vi chạy quá tốc độ, đi không đúng phần đường, chuyển làn liên tục, quay đầu tại ngã tư để chạy theo xe tải, dẫn đến sự việc được hành khách quay lại clip và gây xôn xao trên mạng.

Sau khi nắm được vụ việc, Công ty TNHH Xây dựng thương mại dịch vụ Hùng Hiếu đã đình chỉ đối với tài xế trên đồng thời, đăng tải thông báo xin lỗi hành khách trên Zalo.