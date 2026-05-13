Cựu thủ khoa chia sẻ “bí kíp vàng” ôn thi tốt nghiệp THPT

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 đang bước vào giai đoạn nước rút. Với hơn 1,22 triệu thí sinh đăng ký dự thi - con số cao nhất trong nhiều năm trở lại đây, áp lực ôn tập đang hiện hữu ở hầu hết học sinh lớp 12 trên cả nước.

So với năm 2025, các môn có số lượng thí sinh đăng ký tăng mạnh gồm Toán, Ngữ văn, Lịch sử và Vật lý. Đáng chú ý, số thí sinh đăng ký miễn thi ngoại ngữ chỉ chiếm khoảng 0,66%.

Thực tế cho thấy, nhiều thủ khoa không chọn cách học ngày đêm hay học thêm dày đặc. Điều giúp họ đạt kết quả cao lại đến từ việc học đúng phương pháp, chủ động tự học, biết hệ thống kiến thức và tập trung vào chất lượng thay vì số lượng.

Trong tập podcast hôm nay của Báo Người Lao Động, mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ, kinh nghiệm ôn thi từ các cựu thủ khoa, á khoa THPT để tiếp thêm động lực cho hành trình chinh phục kỳ thi sắp tới.



