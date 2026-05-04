HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Lưu ý trước hạn chót đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2026

Yến Anh

(NLĐO)- 17 giờ ngày 5-5 là hạn cuối để các thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ diễn ra vào ngày 11 và 12-6 với khoảng 1 triệu thí sinh tham gia.

Lưu ý trước hạn cuối đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2026 - Ảnh 1.

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), thời gian đăng ký dự thi được áp dụng thống nhất trên toàn quốc từ ngày 24-4 đến 17 giờ ngày 5-5-2026.

Học sinh lớp 12 đăng ký trực tuyến tại địa chỉ https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn.

Thí sinh tự do thực hiện đăng ký trực tuyến bằng tài khoản VNeID qua Cổng dịch vụ công quốc gia. 

Trước thời điểm kết thúc đăng ký, thí sinh được lưu ý cần hoàn tất các bước kiểm tra thông tin, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ để tránh sai sót, ảnh hưởng đến quyền lợi dự thi và xét tuyển.

Lưu ý trước hạn cuối đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2026 - Ảnh 2.

Lịch thi tốt nghiệp THPT 2026

Cụ thể, thí sinh cần sử dụng thống nhất một loại giấy tờ tùy thân (căn cước công dân, chứng minh nhân dân hoặc số định danh cá nhân) trong suốt quá trình đăng ký và dự thi. Ảnh thẻ tải lên hệ thống phải rõ nét, đúng kích thước tối thiểu 400x600 pixel và được chụp không quá 6 tháng.

Đối với việc lựa chọn môn thi, theo quy chế thi, thí sinh dự thi 2 môn bắt buộc là toán và ngữ văn, cùng 2 môn tự chọn trong số các môn còn lại. Thí sinh cần kiểm tra kỹ để bảo đảm lựa chọn phù hợp cho cả xét tốt nghiệp và xét tuyển đại học, cao đẳng.

Bên cạnh đó, các thông tin về diện ưu tiên, khuyến khích cần được rà soát đầy đủ; các minh chứng như giấy chứng nhận ưu tiên, chứng chỉ ngoại ngữ để miễn thi phải được tải lên hệ thống chính xác, tránh bỏ lỡ quyền lợi.

Sau khi hoàn tất đăng ký, thí sinh cần xuất phiếu đăng ký dưới dạng file pdf và lưu trữ để đối chiếu khi cần thiết. Đồng thời, cần thường xuyên đăng nhập hệ thống để theo dõi trạng thái hồ sơ; nếu có sai sót, hệ thống sẽ thông báo để kịp thời chỉnh sửa trước khi cổng đăng ký đóng lại.

Tin liên quan

Thử nghiệm thi tốt nghiệp THPT trên máy tính

Thử nghiệm thi tốt nghiệp THPT trên máy tính

(NLDO)- Bộ GD-ĐT thử nghiệm việc thi tốt nghiệp THPT trên máy tính tại một số địa phương, đồng thời xây dựng đề án cụ thể để báo cáo Chính phủ.

đăng ký dự thi thi tốt nghiệp
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo