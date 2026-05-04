Lưu ý trước hạn chót đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2026

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ diễn ra vào ngày 11 và 12-6 với khoảng 1 triệu thí sinh tham gia.

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), thời gian đăng ký dự thi được áp dụng thống nhất trên toàn quốc từ ngày 24-4 đến 17 giờ ngày 5-5-2026.

Học sinh lớp 12 đăng ký trực tuyến tại địa chỉ https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn.

Thí sinh tự do thực hiện đăng ký trực tuyến bằng tài khoản VNeID qua Cổng dịch vụ công quốc gia.

Trước thời điểm kết thúc đăng ký, thí sinh được lưu ý cần hoàn tất các bước kiểm tra thông tin, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ để tránh sai sót, ảnh hưởng đến quyền lợi dự thi và xét tuyển.

Lịch thi tốt nghiệp THPT 2026

Cụ thể, thí sinh cần sử dụng thống nhất một loại giấy tờ tùy thân (căn cước công dân, chứng minh nhân dân hoặc số định danh cá nhân) trong suốt quá trình đăng ký và dự thi. Ảnh thẻ tải lên hệ thống phải rõ nét, đúng kích thước tối thiểu 400x600 pixel và được chụp không quá 6 tháng.

Đối với việc lựa chọn môn thi, theo quy chế thi, thí sinh dự thi 2 môn bắt buộc là toán và ngữ văn, cùng 2 môn tự chọn trong số các môn còn lại. Thí sinh cần kiểm tra kỹ để bảo đảm lựa chọn phù hợp cho cả xét tốt nghiệp và xét tuyển đại học, cao đẳng.

Bên cạnh đó, các thông tin về diện ưu tiên, khuyến khích cần được rà soát đầy đủ; các minh chứng như giấy chứng nhận ưu tiên, chứng chỉ ngoại ngữ để miễn thi phải được tải lên hệ thống chính xác, tránh bỏ lỡ quyền lợi.

Sau khi hoàn tất đăng ký, thí sinh cần xuất phiếu đăng ký dưới dạng file pdf và lưu trữ để đối chiếu khi cần thiết. Đồng thời, cần thường xuyên đăng nhập hệ thống để theo dõi trạng thái hồ sơ; nếu có sai sót, hệ thống sẽ thông báo để kịp thời chỉnh sửa trước khi cổng đăng ký đóng lại.