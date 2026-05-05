Thí sinh đăng ký thi THPT cao kỷ lục

Hôm nay, 5-5, hạn cuối thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Trong số 1.203.668 thí sinh đăng ký tính đến cuối giờ chiều 3-5, thí sinh đang học lớp 12 chiếm 1.146.334 em (95,24%), thí sinh tự do là 57.334 em (4,76%).

Những thay đổi cần hết sức lưu ý

Về hình thức đăng ký, có 1.186.513 thí sinh đăng ký trực tuyến (chiếm 98,57%), trong khi 17.158 thí sinh đăng ký trực tiếp (chiếm 1,43%). Số thí sinh đăng ký miễn thi ngoại ngữ là 8.065 em, chiếm 0,67%. Số lượng thí sinh đăng ký dự thi các môn ngoại ngữ vẫn duy trì ở mức cao, gần 350.000 em.

Theo ghi nhận ban đầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), hệ thống đăng ký thi hoạt động ổn định, hầu như thí sinh không gặp khó khăn nào. Đặc biệt, năm nay 100% thí sinh, kể cả thí sinh tự do, đều có thể đăng ký trực tuyến.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay ghi nhận nhiều thay đổi so với năm 2025. Theo ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT, thay đổi quan trọng nhất ở mẫu đăng ký dự thi năm 2026 là mã tỉnh, thành khác với năm 2025 do việc sáp nhập và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Thí sinh tra cứu mã tỉnh, mã xã mới theo Quyết định số 19/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Năm nay, Bộ GD-ĐT cũng mở rộng danh mục chứng chỉ ngoại ngữ được miễn thi môn này trong xét tốt nghiệp THPT. Trong đó bổ sung chứng chỉ tiếng Hàn TOPIK cấp độ 3 trở lên. Những năm trước, danh mục này chỉ gồm các loại chứng chỉ tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc, Đức, Nhật, dù tiếng Hàn cũng là một trong các môn thi. Với nhóm chứng chỉ tiếng Anh, bộ chấp nhận thêm Versant English Placement Test (VEPT) với yêu cầu tối thiểu 43 điểm.

Một nội dung quan trọng khác là Bộ GD-ĐT tích hợp giấy báo dự thi và thẻ dự thi thành một loại là "Giấy báo dự thi"; giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và giấy chứng nhận kết quả thi thành "Giấy chứng nhận kết quả thi", do trường THPT nơi thí sinh đăng ký cấp. Ngoài ra, thời gian thu nhận đơn phúc khảo chỉ còn 5 ngày thay vì 10 ngày như trước. Theo bộ, việc này nhằm thông báo kết quả sớm hơn, thuận tiện cho công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Một thay đổi khác là Bộ GD-ĐT thay đổi quy trình chấm phúc khảo. Nếu bài thi bị thay đổi điểm từ 0,25 trở lên, người chấm phúc khảo và người chấm ban đầu phải đối thoại trực tiếp. Trước đây, bài thi lệch 0,5 điểm mới cần đối thoại.

Bên cạnh đó, diện ưu tiên được điều chỉnh để phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và đồng nhất với nhóm được ưu tiên trong tuyển sinh đại học, cao đẳng, để các cơ quan thuận lợi rà soát. Trường hợp người dân tộc thiểu số học ở các xã đặc biệt khó khăn trong ít nhất 2/3 thời gian của cấp THPT sẽ được cộng 0,5 điểm ưu tiên, thay vì phải học cả 3 năm như trước.

Thay đổi cuối cùng là bộ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức thi; gồm tối ưu hóa việc truyền dữ liệu giữa các hội đồng thi và bộ thông qua hệ thống quản lý thi, giảm bớt các công việc thủ công như gửi đĩa CD qua đường bưu điện, tăng tốc độ xử lý.

Đề thi tăng cường yêu cầu vận dụng kiến thức

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 dự kiến diễn ra trong 2 ngày 11 và 12-6, sớm 2 tuần so với các năm trước với gần 2.500 điểm thi, hơn 120.000 cán bộ, giáo viên và sự tham gia của nhiều lực lượng. Lực lượng công an có mặt ở tất cả các khâu trọng yếu như bảo đảm an ninh ra đề, in sao, vận chuyển, bảo quản đề thi; giám sát coi thi, chấm thi. Theo Bộ GD-ĐT, quy mô lớn, nhiều khâu, nhiều lực lượng tham gia đặt ra thách thức rất lớn trong việc bảo đảm an ninh, an toàn, phòng ngừa tiêu cực và gian lận.

Để xét tốt nghiệp THPT, thí sinh phải dự thi 4 môn, gồm 2 môn bắt buộc là toán, ngữ văn và 2 môn tự chọn trong số các môn đã học ở bậc THPT (gồm lý, hóa, sinh, lịch sử, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ công nghiệp, công nghệ nông nghiệp, ngoại ngữ). Thí sinh được đăng ký thi môn ngoại ngữ khác với môn ngoại ngữ đang học tại trường phổ thông. Thí sinh dự thi để xét tuyển đại học, cao đẳng đăng ký môn thi theo nguyện vọng. Với bài thi tự chọn, thí sinh chỉ được chọn tối đa 2 môn, tổng số môn thi tối đa của thí sinh là 4 môn.

Bộ GD-ĐT cho hay đề thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tiếp tục được xây dựng bám sát nội dung chương trình, tăng cường yêu cầu vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề gắn với thực tế. Tỉ lệ các mức độ tư duy trong đề thi được duy trì theo cấu trúc 4:3:3, tương ứng với các mức độ biết - hiểu - vận dụng, nhằm bảo đảm yêu cầu phân hóa và đánh giá đúng năng lực học sinh.

Trong 17 môn thi tốt nghiệp, môn ngữ văn thi theo hình thức tự luận; các môn còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm, với các dạng câu hỏi gồm: lựa chọn phương án đúng, đúng/sai và trả lời ngắn.

Bộ GD-ĐT khuyến nghị các cơ sở giáo dục, giáo viên và học sinh chủ động sử dụng đề minh họa và đề thi tốt nghiệp THPT năm 2025 làm tài liệu tham khảo trong quá trình dạy học, ôn tập và chuẩn bị cho kỳ thi năm 2026. Bộ GD-ĐT lưu ý thêm, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay được tổ chức hoàn toàn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Những thí sinh tự do đã học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006, khi đăng ký dự thi cần thực hiện theo yêu cầu của chương trình mới.

Sai sót được chỉnh sửa tại điểm thi Theo Bộ GD-ĐT, trước khi khai phiếu đăng ký dự thi, thí sinh cần đọc kỹ các mục và bản hướng dẫn ghi phiếu, kiểm tra chính xác thông tin về bài thi, môn thi vì sau 17 giờ ngày 5-5 sẽ không được phép điều chỉnh. Thí sinh lưu giữ phiếu đăng ký dự thi được bàn giao lại để nhận giấy báo thi, giấy chứng nhận kết quả thi. Trong trường hợp có những sai sót thông tin đăng ký dự thi hoặc bị thất lạc giấy báo thi, thí sinh đem phiếu đăng ký dự thi trực tiếp tới điểm thi vào buổi tập trung phổ biến quy chế để đề nghị sửa chữa sai sót và làm thủ tục dự thi.



