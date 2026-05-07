Sở GD-ĐT nêu yêu cầu quan trọng khi điều động cán bộ, giáo viên tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục Tuyển sinh

Sở GD-ĐT nêu yêu cầu quan trọng khi điều động cán bộ, giáo viên tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT

Đặng Trinh

(NLĐO) - Sở GD-ĐT TPHCM chịu trách nhiệm điều động cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường phổ thông đủ tiêu chuẩn tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Sở GD-ĐT TPHCM đã có văn bản về hướng dẫn về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Trong đó, nêu yêu cầu quan trọng trong công tác điều động cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường THPT, THCS đủ tiêu chuẩn tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT theo quy chế thi.

Theo Sở GD-ĐT, đối với trường THCS được chọn làm điểm thi, UBND cấp xã chỉ đạo Phòng Văn hóa - Xã hội, công an địa phương, y tế và các trường THCS được chọn làm điểm thi tốt nghiệp THPT triển khai thực hiện các nhiệm vụ, gồm: Xây dựng phương án bảo vệ an ninh, an toàn cho kỳ thi; bố trí lực lượng bảo vệ tại các điểm coi thi, chấm thi, bảo vệ đề thi và bài thi theo quy định.

Đảm bảo đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực, an ninh, y tế, điện lực và các điều kiện cần thiết khác phục vụ kỳ thi; chuẩn bị đầy đủ phòng thi, phòng y tế, phòng trực điểm thi, phòng bảo quản đề thi, bài thi và các phòng chức năng khác.

Sở GD-ĐT nêu yêu cầu khi điều động cán bộ, giáo viên tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 1.

Riêng kỳ thi tốt nghiệp THPT, đến thời điểm này ghi nhận có hơn 130.000 học sinh lớp 12 đăng ký dự thi.

Phối hợp chặt chẽ với Sở GD-ĐT kiểm tra công tác chuẩn bị thi; chỉ đạo Ban Giám hiệu các trường THCS thực hiện nghiêm túc việc tham gia đầy đủ công tác coi thi, chấm thi theo đúng điều động, tuyệt đối không tự ý thay đổi nhân sự; trường hợp đặc biệt cần thay đổi phải có ý kiến chấp thuận của Phòng Văn hóa-Xã hội và Sở GD-ĐT; đặc biệt đảm bảo điều động đủ số lượng cán bộ coi thi đúng tiêu chuẩn theo yêu cầu.

Đồng thời, có trách nhiệm rà soát công tác sửa chữa, bảo trì cơ sở vật chất tại các trường THCS, đảm bảo hoàn thành trước kỳ thi; tuyệt đối không để phát sinh thi công, sửa chữa trong thời gian tổ chức kỳ thi kỳ thi tốt nghiệp THPT. Đặc biệt lưu ý đảm bảo đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các trường được chọn làm điểm thi.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu các trường THCS, THPT có trách nhiệm tổ chức tập huấn nghiệp vụ thi cho cán bộ, giáo viên theo đúng quy chế thi của Bộ GD-ĐT, quán triệt và xác định rõ vai trò, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên trong công tác coi thi, chấm thi tại kỳ thi tốt nghiệp THPT, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đòi hỏi tinh thần trách nhiệm cao, trung thực và nghiêm túc.

Phân công cán bộ, giáo viên đúng thành phần, tiêu chuẩn tham gia coi thi, chấm thi và các khâu tổ chức thi theo đúng điều động của Sở GD-ĐT; tuyệt đối không tự ý thay đổi nhân sự đã được phân công, trường hợp đặc biệt phải có ý kiến chấp thuận của Sở GD-ĐT.

Theo ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, năm học 2025-2026 là một năm đặc biệt khi TPHCM vận hành trong bối cảnh hợp nhất địa giới hành chính. Với quy mô hơn 14 triệu dân và trên 2,6 triệu học sinh, áp lực đè nặng lên công tác tổ chức thi cử.

Riêng kỳ thi tốt nghiệp THPT, đến thời điểm này ghi nhận có hơn 130.000 học sinh lớp 12 đăng ký dự thi. Đây không chỉ là kỳ kiểm tra kiến thức mà còn là thước đo uy tín và chất lượng GD-ĐT của toàn TP trước xã hội.

Đây là năm đầu tiên TPHCM sẽ tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT với quy mô lớn nhất cả nước, sau khi sáp nhập địa giới hành chính của cả 3 địa phương. Do đó, các cán bộ của ngành GD-ĐT TP cần phải nắm vững, thực hiện nghiêm túc đúng quy chế thi của Bộ GD-ĐT, tránh các sai sót có thể xảy ra.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu các đơn vị trường học cần bám sát quy chế thi của Bộ GD-ĐT và các văn bản hướng dẫn của sở, tuyệt đối không được tự ý điều chỉnh hoặc áp dụng theo cách hiểu riêng. 

Các đơn vị cần phải triển khai đầy đủ, kỹ lưỡng cho giáo viên chủ nhiệm. Đặc biệt, ban giám hiệu, ban giám đốc các trung tâm cần phải tham gia đầy đủ khi có điều động; cán bộ, giáo viên, nhân viên được điều động làm công tác thi cần phải nắm được quy chế thi, không để làm sai do không nắm quy chế. 

“Những sai sót nhỏ của chúng ta có thể làm ảnh hưởng đến cả tương lai của học sinh. Do đó, thầy, cô phải thực hiện nghiêm túc từng quy định, từng thao tác theo đúng hướng dẫn” - ông Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh.

Tin liên quan

Thi tốt nghiệp THPT năm 2026: TPHCM có hơn 130.000 thí sinh dự thi, nhiều thách thức chưa từng có

Thi tốt nghiệp THPT năm 2026: TPHCM có hơn 130.000 thí sinh dự thi, nhiều thách thức chưa từng có

(NLĐO)- Các đơn vị trường học cần bám sát quy chế thi của Bộ GD-ĐT và hướng dẫn của sở, tuyệt đối không được tự ý điều chỉnh hoặc áp dụng theo cách hiểu riêng

TPHCM: Tổ chức ôn thi tốt nghiệp THPT theo nhu cầu, không tràn lan gây lãng phí

(NLĐO)- Sở GD-ĐT TPHCM đề nghị các nhà trường tổ chức ôn tập, bồi dưỡng cho học sinh có nhu cầu ôn thi tốt nghiệp; không tổ chức ôn tập tràn lan

TP HCM: Chuẩn bị các điều kiện tổ chức thí điểm thi tốt nghiệp THPT trên máy tính

(NLĐO)- Các trường thực hiện nghiêm sự phân công, điều động của Sở GD-ĐT trong việc điều phối tham gia thử nghiệm tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính

chịu trách nhiệm điểm thi tốt nghiệp kỳ thi tốt nghiệp kỳ thi tốt nghiệp THPT quy chế thi
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo