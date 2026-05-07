Sở GD-ĐT nêu yêu cầu quan trọng khi điều động cán bộ, giáo viên tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT

Sở GD-ĐT TPHCM đã có văn bản về hướng dẫn về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Trong đó, nêu yêu cầu quan trọng trong công tác điều động cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường THPT, THCS đủ tiêu chuẩn tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT theo quy chế thi.

Theo Sở GD-ĐT, đối với trường THCS được chọn làm điểm thi, UBND cấp xã chỉ đạo Phòng Văn hóa - Xã hội, công an địa phương, y tế và các trường THCS được chọn làm điểm thi tốt nghiệp THPT triển khai thực hiện các nhiệm vụ, gồm: Xây dựng phương án bảo vệ an ninh, an toàn cho kỳ thi; bố trí lực lượng bảo vệ tại các điểm coi thi, chấm thi, bảo vệ đề thi và bài thi theo quy định.

Đảm bảo đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực, an ninh, y tế, điện lực và các điều kiện cần thiết khác phục vụ kỳ thi; chuẩn bị đầy đủ phòng thi, phòng y tế, phòng trực điểm thi, phòng bảo quản đề thi, bài thi và các phòng chức năng khác.

Riêng kỳ thi tốt nghiệp THPT, đến thời điểm này ghi nhận có hơn 130.000 học sinh lớp 12 đăng ký dự thi.

Phối hợp chặt chẽ với Sở GD-ĐT kiểm tra công tác chuẩn bị thi; chỉ đạo Ban Giám hiệu các trường THCS thực hiện nghiêm túc việc tham gia đầy đủ công tác coi thi, chấm thi theo đúng điều động, tuyệt đối không tự ý thay đổi nhân sự; trường hợp đặc biệt cần thay đổi phải có ý kiến chấp thuận của Phòng Văn hóa-Xã hội và Sở GD-ĐT; đặc biệt đảm bảo điều động đủ số lượng cán bộ coi thi đúng tiêu chuẩn theo yêu cầu.

Đồng thời, có trách nhiệm rà soát công tác sửa chữa, bảo trì cơ sở vật chất tại các trường THCS, đảm bảo hoàn thành trước kỳ thi; tuyệt đối không để phát sinh thi công, sửa chữa trong thời gian tổ chức kỳ thi kỳ thi tốt nghiệp THPT. Đặc biệt lưu ý đảm bảo đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các trường được chọn làm điểm thi.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu các trường THCS, THPT có trách nhiệm tổ chức tập huấn nghiệp vụ thi cho cán bộ, giáo viên theo đúng quy chế thi của Bộ GD-ĐT, quán triệt và xác định rõ vai trò, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên trong công tác coi thi, chấm thi tại kỳ thi tốt nghiệp THPT, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đòi hỏi tinh thần trách nhiệm cao, trung thực và nghiêm túc.

Phân công cán bộ, giáo viên đúng thành phần, tiêu chuẩn tham gia coi thi, chấm thi và các khâu tổ chức thi theo đúng điều động của Sở GD-ĐT; tuyệt đối không tự ý thay đổi nhân sự đã được phân công, trường hợp đặc biệt phải có ý kiến chấp thuận của Sở GD-ĐT.

Theo ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, năm học 2025-2026 là một năm đặc biệt khi TPHCM vận hành trong bối cảnh hợp nhất địa giới hành chính. Với quy mô hơn 14 triệu dân và trên 2,6 triệu học sinh, áp lực đè nặng lên công tác tổ chức thi cử.

Riêng kỳ thi tốt nghiệp THPT, đến thời điểm này ghi nhận có hơn 130.000 học sinh lớp 12 đăng ký dự thi. Đây không chỉ là kỳ kiểm tra kiến thức mà còn là thước đo uy tín và chất lượng GD-ĐT của toàn TP trước xã hội.

Đây là năm đầu tiên TPHCM sẽ tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT với quy mô lớn nhất cả nước, sau khi sáp nhập địa giới hành chính của cả 3 địa phương. Do đó, các cán bộ của ngành GD-ĐT TP cần phải nắm vững, thực hiện nghiêm túc đúng quy chế thi của Bộ GD-ĐT, tránh các sai sót có thể xảy ra.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu các đơn vị trường học cần bám sát quy chế thi của Bộ GD-ĐT và các văn bản hướng dẫn của sở, tuyệt đối không được tự ý điều chỉnh hoặc áp dụng theo cách hiểu riêng.

Các đơn vị cần phải triển khai đầy đủ, kỹ lưỡng cho giáo viên chủ nhiệm. Đặc biệt, ban giám hiệu, ban giám đốc các trung tâm cần phải tham gia đầy đủ khi có điều động; cán bộ, giáo viên, nhân viên được điều động làm công tác thi cần phải nắm được quy chế thi, không để làm sai do không nắm quy chế.

“Những sai sót nhỏ của chúng ta có thể làm ảnh hưởng đến cả tương lai của học sinh. Do đó, thầy, cô phải thực hiện nghiêm túc từng quy định, từng thao tác theo đúng hướng dẫn” - ông Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh.