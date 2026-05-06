Thi tốt nghiệp THPT 2026: Lịch sử, địa lý được chọn nhiều nhất

Chiều 6-5, Bộ GD-ĐT công bố số liệu thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2026 theo môn thi.

Học sinh khối 12 chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT

Ngoài 2 môn bắt buộc là toán, ngữ văn thì 5 môn thi khác có số lượng thí sinh đăng ký dự thi cao, lần lượt: Lịch sử (570.800), địa lý (448.725), vật lý (389.630), ngoại ngữ (347.455), Giáo dục kinh tế và pháp luật (284.754), hoá học (253.966).

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 có 1.223.776 thí sinh dự thi. Thí sinh thi 4 môn trong đó toán, ngữ văn là bắt buộc, 2 môn tự chọn trong số các môn đã học ở bậc THPT.

Kỳ thi diễn ra trong 2 ngày 11 và 12-6-2026.

Với học sinh chưa tốt nghiệp THPT, công thức tính điểm xét tốt nghiệp gồm 50% từ điểm các môn thi; còn lại là điểm học bạ lớp 10, 11, 12 (50%) và điểm ưu tiên nếu có. Hầu hết đại học sử dụng kết quả kỳ thi này để xét tuyển đầu vào.