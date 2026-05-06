Giáo dục

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Lịch sử, địa lý được chọn nhiều nhất

Huy Lân

(NLĐO)- Số liệu đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2026 vừa được công bố, cho thấy sự chênh lệch đáng chú ý giữa các môn.

Chiều 6-5, Bộ GD-ĐT công bố số liệu thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2026 theo môn thi.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Môn nào được đăng ký nhiều nhất? - Ảnh 1.

Học sinh khối 12 chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT

Ngoài 2 môn bắt buộc là toán, ngữ văn thì 5 môn thi khác có số lượng thí sinh đăng ký dự thi cao, lần lượt: Lịch sử (570.800), địa lý (448.725), vật lý (389.630), ngoại ngữ (347.455), Giáo dục kinh tế và pháp luật (284.754), hoá học (253.966).

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Môn nào được đăng ký nhiều nhất? - Ảnh 2.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 có 1.223.776 thí sinh dự thi. Thí sinh thi 4 môn trong đó toán, ngữ văn là bắt buộc, 2 môn tự chọn trong số các môn đã học ở bậc THPT.

Kỳ thi diễn ra trong 2 ngày 11 và 12-6-2026.

Với học sinh chưa tốt nghiệp THPT, công thức tính điểm xét tốt nghiệp gồm 50% từ điểm các môn thi; còn lại là điểm học bạ lớp 10, 11, 12 (50%) và điểm ưu tiên nếu có. Hầu hết đại học sử dụng kết quả kỳ thi này để xét tuyển đầu vào.

 

Thử nghiệm thi tốt nghiệp THPT trên máy tính

(NLDO)- Bộ GD-ĐT thử nghiệm việc thi tốt nghiệp THPT trên máy tính tại một số địa phương, đồng thời xây dựng đề án cụ thể để báo cáo Chính phủ.

Thi tốt nghiệp THPT năm 2026: TPHCM có hơn 130.000 thí sinh dự thi, nhiều thách thức chưa từng có

(NLĐO)- Các đơn vị trường học cần bám sát quy chế thi của Bộ GD-ĐT và hướng dẫn của sở, tuyệt đối không được tự ý điều chỉnh hoặc áp dụng theo cách hiểu riêng

TPHCM: Tổ chức ôn thi tốt nghiệp THPT theo nhu cầu, không tràn lan gây lãng phí

(NLĐO)- Sở GD-ĐT TPHCM đề nghị các nhà trường tổ chức ôn tập, bồi dưỡng cho học sinh có nhu cầu ôn thi tốt nghiệp; không tổ chức ôn tập tràn lan

