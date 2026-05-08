Nhiều người đi xe máy ngã sõng soài trên đường do mỡ bò

Ngày 8-5, mạng xã chia sẻ clip cho thấy nhiều người đi xe máy ngã sõng soài trên đường. Lý do được người đăng tải clip cho biết là một xe chở mỡ bò đi qua, vô tình đổ xuống khiến đường trơn trượt, làm người đi xe máy té ngã.

Vụ việc được xác định xảy ra vào ngày 7-5 trên đường Lũy Bán Bích, phường Phú Thạnh, TPHCM.

Theo clip ghi lại, 6 xe máy bị trượt bánh ngã xuống đường Lũy Bán Bích, đoạn gần cầu Tân Hoá. Rất may, các ô tô phía sau kịp dừng lại nên không gây hậu quả nghiêm trọng.

Nhiều người dân sau đó mang cát rải xuống đường, phòng ngừa xe máy bị trượt ngã.

Đội CSGT Phú Lâm - Phòng CSGT Công an TPHCM đang phối hợp với Công an phường Phú Thạnh xác minh, truy tìm người làm đổ mỡ bò.