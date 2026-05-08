HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc Tôi lên tiếng

Mạng xã hội không thể là nơi nói gì cũng được

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Những phát ngôn lệch chuẩn không còn dừng ở phạm vi mâu thuẫn cá nhân mà đã trở thành câu chuyện đáng báo động về văn hóa ứng xử trên không gian mạng

Những ngày qua, dư luận tiếp tục bức xúc trước hàng loạt phát ngôn gây tranh cãi của diễn viên Bích Trâm trên mạng xã hội.

Từ các buổi livestream kéo dài với lời lẽ gay gắt, cách ứng xử thiếu kiềm chế đến việc công khai nhắc tên, công kích nhiều cá nhân liên quan vụ việc gia đình cố NSƯT Vũ Linh, sự việc không còn dừng ở phạm vi mâu thuẫn cá nhân mà đã trở thành câu chuyện đáng báo động về văn hóa ứng xử trên không gian mạng.

Thông điệp mạnh mẽ

Tại buổi họp báo định kỳ diễn ra ở Trung tâm Báo chí TPHCM, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM đã lên tiếng về những nội dung gây bức xúc dư luận trong thời gian qua.

Theo cơ quan này, các tổ chức, cá nhân khi tham gia mạng xã hội phải tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của người khác, ứng xử văn minh, phù hợp với chuẩn mực văn hóa, đạo đức và truyền thống dân tộc. Quan điểm xử lý cũng được nhấn mạnh rõ ràng: mọi hành vi vi phạm nếu có sẽ bị xem xét nghiêm minh, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Không thể để diễn viên Bích Trâm lộng hành trên mạng xã hội - Ảnh 1.

Diễn viên Bích Trâm gõ mõ công kích một cá nhân

Đây là thông điệp cần thiết trong bối cảnh môi trường mạng xã hội đang ngày càng xuất hiện nhiều nội dung phản cảm, độc hại chỉ nhằm thu hút sự chú ý.

Trong vụ việc lần này, điều khiến công chúng bức xúc không chỉ nằm ở vài câu nói bột phát mà là việc các livestream, clip công kích qua lại đã kéo dài suốt nhiều năm, tạo nên một “vòng xoáy drama” liên tục lan rộng trên các nền tảng số.

Không khó để nhận ra, nhiều buổi phát trực tiếp của diễn viên Bích Trâm xuất hiện dày đặc những lời lẽ thiếu chuẩn mực, thậm chí mang tính bêu riếu, xúc phạm người khác. Một số cá nhân, YouTuber hay người ủng hộ bà Hồng Loan liên tục bị nhắc tên công khai với ngôn từ nặng nề.

Đỉnh điểm là việc nghệ sĩ Hồng Nhung đã gửi đơn đến Công an TPHCM đề nghị can thiệp khi cho rằng bản thân bị xúc phạm trên mạng xã hội.

Điều đáng lo ngại hơn là hiện tượng này không chỉ xuất phát từ một cá nhân. Trong cuộc “đấu tố” kéo dài liên quan đến câu chuyện gia đình cố nghệ sĩ Vũ Linh, nhiều TikToker, YouTuber, người bán hàng online cũng tham gia công kích lẫn nhau bằng các clip giật gân, phát ngôn kích động nhằm thu hút lượt xem và tương tác.

Tràn lan ngôn từ độc hại

Không gian mạng vì thế bị phủ kín bởi những nội dung tranh cãi, đả kích, thậm chí mang tính xúc phạm danh dự người khác.

Đáng nói, nhiều người tham gia vào các cuộc tranh cãi đều sở hữu lượng người theo dõi lớn. Mỗi phát ngôn lệch chuẩn không chỉ tác động đến người bị nhắm đến mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến cộng đồng người xem, đặc biệt là giới trẻ.

Không thể để diễn viên Bích Trâm lộng hành trên mạng xã hội - Ảnh 2.

Thời gian qua, diễn viên Bích Trâm có hàng loạt phát ngôn gây tranh cãi trên mạng xã hội

Khi những câu nói tục tĩu, cách hành xử thiếu văn minh liên tục xuất hiện và được lan truyền với tốc độ chóng mặt, nguy cơ bình thường hóa hành vi ứng xử lệch chuẩn trên mạng xã hội là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Nhiều ý kiến cho rằng “không thích thì lướt qua”. Tuy nhiên, cách nhìn này chưa phản ánh đầy đủ bản chất vấn đề. Nội dung độc hại trên mạng xã hội không còn là câu chuyện riêng của người tạo nội dung và người xem.

Các video được chia sẻ chéo qua nhiều hội nhóm, nhiều nền tảng khác nhau khiến mức độ lan truyền vượt ngoài tầm kiểm soát. Chỉ cần vài giờ, một livestream có thể tiếp cận hàng trăm nghìn người, kéo theo vô số bình luận công kích, miệt thị và kích động tranh cãi.

Trong bối cảnh đó, việc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM lên tiếng được xem là động thái cần thiết nhằm chấn chỉnh tình trạng phát ngôn thiếu chuẩn mực trên môi trường số. Nếu quá trình xác minh cho thấy có hành vi xúc phạm danh dự người khác, cung cấp thông tin sai sự thật hoặc vi phạm quy định pháp luật về sử dụng mạng xã hội, các cá nhân liên quan cần bị xử lý nghiêm theo đúng quy định.

Quan trọng hơn, việc xử lý không chỉ nhằm giải quyết một vụ việc cụ thể mà còn mang ý nghĩa răn đe, lập lại chuẩn mực ứng xử trên không gian mạng. Không thể để việc tạo scandal, công kích nhau hay dùng ngôn từ phản cảm trở thành “công thức câu view” phổ biến để kiếm tiền từ mạng xã hội.

Danh xưng nghệ sĩ vốn gắn liền với trách nhiệm xã hội và sức ảnh hưởng đối với công chúng. Một người hoạt động nghệ thuật càng cần cẩn trọng trong lời nói, hành vi và cách ứng xử trước cộng đồng.

Khi chuẩn mực đạo đức bị xem nhẹ để đổi lấy lượt xem hay tương tác, hậu quả không chỉ là hình ảnh cá nhân bị tổn hại mà còn góp phần làm méo mó môi trường văn hóa trên không gian số.

Mạng xã hội cần là nơi lan tỏa những giá trị tích cực, chứ không thể trở thành “sân khấu” cho các màn công kích, bêu rếu kéo dài.

Đã đến lúc các cơ quan chức năng quyết liệt hơn trong việc kiểm tra, xử lý những nội dung độc hại, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của người dùng mạng xã hội.

Với những trường hợp cố tình vi phạm, bất chấp chuẩn mực và pháp luật để gây chú ý, việc xử lý nghiêm là cần thiết để bảo vệ môi trường mạng lành mạnh cho cộng đồng.


Tin liên quan

Hãy để cố NSƯT Vũ Linh được yên nghỉ

Hãy để cố NSƯT Vũ Linh được yên nghỉ

(NLĐO) – Sau hơn 100 ngày mất, những lùm xùm chung quanh việc tranh chấp nhà, đất để lại của cố NSƯT Vũ Linh đã khiến dư luận trong và ngoài giới sân khấu bức xúc.

Không còn lo sợ bị cướp giật khi đến TPHCM

(NLĐO) - Người dân, du khách cảm thấy thoải mái khi đến nơi đông người ở TPHCM, không còn lo sợ bị móc túi, giật điện thoại như trước đây

Người dân TPHCM không còn nỗi lo cướp, cướp giật

(NLĐO) - Người dân không còn nỗi lo bị cướp, cướp giật khi lưu thông trên đường và loại tội phạm này đã giảm rõ rệt với sự quyết tâm của Công an TPHCM

Bích Trâm diễn viên Bích Trâm Bích Trâm Linh Tý
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo