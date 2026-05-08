Mạng xã hội không thể là nơi nói gì cũng được

Những ngày qua, dư luận tiếp tục bức xúc trước hàng loạt phát ngôn gây tranh cãi của diễn viên Bích Trâm trên mạng xã hội.

Từ các buổi livestream kéo dài với lời lẽ gay gắt, cách ứng xử thiếu kiềm chế đến việc công khai nhắc tên, công kích nhiều cá nhân liên quan vụ việc gia đình cố NSƯT Vũ Linh, sự việc không còn dừng ở phạm vi mâu thuẫn cá nhân mà đã trở thành câu chuyện đáng báo động về văn hóa ứng xử trên không gian mạng.

Thông điệp mạnh mẽ

Tại buổi họp báo định kỳ diễn ra ở Trung tâm Báo chí TPHCM, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM đã lên tiếng về những nội dung gây bức xúc dư luận trong thời gian qua.

Theo cơ quan này, các tổ chức, cá nhân khi tham gia mạng xã hội phải tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của người khác, ứng xử văn minh, phù hợp với chuẩn mực văn hóa, đạo đức và truyền thống dân tộc. Quan điểm xử lý cũng được nhấn mạnh rõ ràng: mọi hành vi vi phạm nếu có sẽ bị xem xét nghiêm minh, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Diễn viên Bích Trâm gõ mõ công kích một cá nhân

Đây là thông điệp cần thiết trong bối cảnh môi trường mạng xã hội đang ngày càng xuất hiện nhiều nội dung phản cảm, độc hại chỉ nhằm thu hút sự chú ý.

Trong vụ việc lần này, điều khiến công chúng bức xúc không chỉ nằm ở vài câu nói bột phát mà là việc các livestream, clip công kích qua lại đã kéo dài suốt nhiều năm, tạo nên một “vòng xoáy drama” liên tục lan rộng trên các nền tảng số.

Không khó để nhận ra, nhiều buổi phát trực tiếp của diễn viên Bích Trâm xuất hiện dày đặc những lời lẽ thiếu chuẩn mực, thậm chí mang tính bêu riếu, xúc phạm người khác. Một số cá nhân, YouTuber hay người ủng hộ bà Hồng Loan liên tục bị nhắc tên công khai với ngôn từ nặng nề.

Đỉnh điểm là việc nghệ sĩ Hồng Nhung đã gửi đơn đến Công an TPHCM đề nghị can thiệp khi cho rằng bản thân bị xúc phạm trên mạng xã hội.

Điều đáng lo ngại hơn là hiện tượng này không chỉ xuất phát từ một cá nhân. Trong cuộc “đấu tố” kéo dài liên quan đến câu chuyện gia đình cố nghệ sĩ Vũ Linh, nhiều TikToker, YouTuber, người bán hàng online cũng tham gia công kích lẫn nhau bằng các clip giật gân, phát ngôn kích động nhằm thu hút lượt xem và tương tác.

Tràn lan ngôn từ độc hại

Không gian mạng vì thế bị phủ kín bởi những nội dung tranh cãi, đả kích, thậm chí mang tính xúc phạm danh dự người khác.

Đáng nói, nhiều người tham gia vào các cuộc tranh cãi đều sở hữu lượng người theo dõi lớn. Mỗi phát ngôn lệch chuẩn không chỉ tác động đến người bị nhắm đến mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến cộng đồng người xem, đặc biệt là giới trẻ.

Thời gian qua, diễn viên Bích Trâm có hàng loạt phát ngôn gây tranh cãi trên mạng xã hội



Khi những câu nói tục tĩu, cách hành xử thiếu văn minh liên tục xuất hiện và được lan truyền với tốc độ chóng mặt, nguy cơ bình thường hóa hành vi ứng xử lệch chuẩn trên mạng xã hội là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Nhiều ý kiến cho rằng “không thích thì lướt qua”. Tuy nhiên, cách nhìn này chưa phản ánh đầy đủ bản chất vấn đề. Nội dung độc hại trên mạng xã hội không còn là câu chuyện riêng của người tạo nội dung và người xem.

Các video được chia sẻ chéo qua nhiều hội nhóm, nhiều nền tảng khác nhau khiến mức độ lan truyền vượt ngoài tầm kiểm soát. Chỉ cần vài giờ, một livestream có thể tiếp cận hàng trăm nghìn người, kéo theo vô số bình luận công kích, miệt thị và kích động tranh cãi.

Trong bối cảnh đó, việc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM lên tiếng được xem là động thái cần thiết nhằm chấn chỉnh tình trạng phát ngôn thiếu chuẩn mực trên môi trường số. Nếu quá trình xác minh cho thấy có hành vi xúc phạm danh dự người khác, cung cấp thông tin sai sự thật hoặc vi phạm quy định pháp luật về sử dụng mạng xã hội, các cá nhân liên quan cần bị xử lý nghiêm theo đúng quy định.

Quan trọng hơn, việc xử lý không chỉ nhằm giải quyết một vụ việc cụ thể mà còn mang ý nghĩa răn đe, lập lại chuẩn mực ứng xử trên không gian mạng. Không thể để việc tạo scandal, công kích nhau hay dùng ngôn từ phản cảm trở thành “công thức câu view” phổ biến để kiếm tiền từ mạng xã hội.

Danh xưng nghệ sĩ vốn gắn liền với trách nhiệm xã hội và sức ảnh hưởng đối với công chúng. Một người hoạt động nghệ thuật càng cần cẩn trọng trong lời nói, hành vi và cách ứng xử trước cộng đồng.

Khi chuẩn mực đạo đức bị xem nhẹ để đổi lấy lượt xem hay tương tác, hậu quả không chỉ là hình ảnh cá nhân bị tổn hại mà còn góp phần làm méo mó môi trường văn hóa trên không gian số.

Mạng xã hội cần là nơi lan tỏa những giá trị tích cực, chứ không thể trở thành “sân khấu” cho các màn công kích, bêu rếu kéo dài. Đã đến lúc các cơ quan chức năng quyết liệt hơn trong việc kiểm tra, xử lý những nội dung độc hại, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của người dùng mạng xã hội. Với những trường hợp cố tình vi phạm, bất chấp chuẩn mực và pháp luật để gây chú ý, việc xử lý nghiêm là cần thiết để bảo vệ môi trường mạng lành mạnh cho cộng đồng.



