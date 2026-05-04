Thời sự

Quật ngã tên trộm ngay giữa cầu, tài xế xe ôm cùng 2 CSGT được khen thưởng

Q.Nhật

(NLĐO) - Đối tượng trộm điện thoại bỏ chạy ra giữa cầu thì bị một tài xế xe ôm công nghệ chặn đường, quật ngã. Hai CSGT cũng có mặt, phối hợp bắt giữ.

Ngày 4-5, Công an TP Huế tổ chức khen thưởng đột xuất tài xế xe ôm công nghệ cùng hai cán bộ CSGT vì đã có hành động dũng cảm truy bắt đối tượng trộm cắp tài sản xảy ra tại khu vực Công viên Phú Xuân (phường Phú Xuân). 

Tài xế xe ôm và CSGT dũng cảm bắt trộm điện thọai trên cầu Phú Xuân - Ảnh 1.

Đại tá Hồ Xuân Phương, Phó Giám đốc Công an TP Huế, trao khen thưởng cho tài xế xe ôm công nghệ và 2 cán bộ CSGT.

Trước đó, khoảng 19 giờ 50 phút ngày 30-4, tại Công viên Phú Xuân, Trương Ngọc Thuyên (SN 1994; trú phường An Cựu, TP Huế), lợi dụng sơ hở của một nhóm sinh viên đang chụp ảnh để trộm 1 điện thoại iPhone 13 của anh L.Đ.Q. (SN 2006, trú phường Kim Trà, TP Huế).

Khi bị phát hiện, đối tượng bỏ chạy về hướng cầu Phú Xuân. Đến giữa cầu, anh N.H.H. (trú phường Hương An, TP Huế, là tài xế xe ôm công nghệ) đã dũng cảm áp sát, chặn hướng di chuyển và khống chế đối tượng. 

Cùng lúc đó, trung tá Trần Trọng Vinh và thiếu tá Hoàng Xuân Tiến, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Huế đang trên đường làm nhiệm vụ đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, phối hợp truy đuổi, bắt giữ nghi phạm.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ tang vật là 1 điện thoại iPhone 13. Sau đó, đối tượng cùng tang vật được bàn giao cho Công an phường Phú Xuân tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Ghi nhận tinh thần dũng cảm, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tội phạm, Công an TP Huế đã quyết định khen thưởng đột xuất đối với tài xế xe ôm công nghệ N.H.H., trung tá Trần Trọng Vinh và thiếu tá Hoàng Xuân Tiến.


(NLĐO) - Sau khi xe máy cùng người ngã xuống đường, tài xế xe ôm công nghệ liên tục co giật giữa đường.

Vụ cướp ngân hàng tại Gia Lai: Khen thưởng 5 người dân giúp sức bắt cướp

(NLĐO) - Giúp công an bắt giữ nhóm cướp ngân hàng, 5 người dân tại tỉnh Gia Lai, Quảng Ngãi đã được Bộ Công an khen thưởng.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định tặng bằng khen cho 3 công dân dũng cảm bắt cướp

(NLĐO) - Chị Nguyễn Ánh Thắng đang điều khiển xe máy chở 2 con nhỏ trên đường về nhà ở Bình Định thì bị một đối tượng lạ mặt đi mô tô áp sát giật túi xách bỏ chạy. Song, đối tượng này đã bị 3 công dân đuổi theo bắt giữ.

